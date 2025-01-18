武漢「水泥航母」有預言能力？　中國上馬核動力航母？

踏入2025年，軍迷其中一個談論焦點，是武漢「水泥航母」大改造，而這或預言中國落實建造核動航母。「水泥航母」是甚麼一回事？它真能夠預言中國航母的發展？



模擬甲板 檢測設施兼容性

「水泥航母」雖有甲板，但不會作艦載機升降試驗。圖為艦載機在中國第一艘航母「遼寧艦」上準備起飛。（視覺中國/當代中國授權）

「水泥航母」，也被稱為「航母樓」，其存在早已不是秘密，官方媒體報道就曾提及該特殊建築。它位於湖北武漢一處靠近湖邊的地方，網上地圖不難尋找。

有報道稱，早在2008年前後，網上曝光了「水泥航母」建設的圖片，只見它有全尺寸航母仿真設施，包括約300米長直通滑躍式甲板、艦島等。

初時大家不了解「水泥航母」用途，外媒甚至大加嘲笑，稱「中國想航母想瘋了」。後來軍迷才發現，就在那個時刻，購自烏克蘭的半成品航母「瓦良格號」正準備續建，而「水泥航母」外貎，與續建而成的「遼寧艦」很是一致。

對於「水泥航母」之實際用途，有內地軍事專家表示，它絕非作為艦載機升降訓練，主要是用來模擬航母甲板以上部位的設施，包括雷達、通信系統、武器設備等，尤其是艦橋部位，最重要作用是檢測各種設施互相之間的兼容性。

新艦式建造前會「改頭換面」

「水泥航母」外貎不斷變化，上圖是類似「山東艦」的滑躍式甲板，下圖變成了類似「福建艦」的直通式，而者艦島外形亦有分別。（網上圖片）

事實上，「水泥航母」所在地，屬於中國一家頂級船艦設計機構，該機構確有需要為建設航母作充份準備。

現在大家都知道，在「遼寧艦」完工後，中國又自行建設了「山東艦」和「福建艦」，其中配備電磁彈射的福建艦2022年下水，預計海試後於2025年服役。

軍迷會發現，在這兩艘國產航母動工建造前，「水泥航母」都會「改頭換面」，例如「福建艦」開工前，「水泥航母」改造了艦島，又拆去原有滑躍式甲板，改為平直的彈射式甲板，並擺放了「殲-35」和「空警-600」等艦載機的模型。

因為有此「規律」，軍迷已把「水泥航母」視為中國下一艘航母設計「預言家」，這次的核動力航母猜想，便源自於此。

軍迷：艦島往後移是特徵

網上流傳的衛星圖看到「水泥航母」變化明顯，1為已拆除的艦島位置；2為疑似後移了的新艦島；3為擴建的甲板部份。（當代中國）

很多中國軍迷對噸位更大、能搭載更多飛機、擁有幾乎無限續航力的核動力航母，始終心心念念。「003型」的「福建艦」完工後，中國是否上馬核動力航母，一直是討論熱點。

剛踏入2025年之際，網上流出外國衛星拍攝的圖片，顯示武漢「水泥航母」正在改建，且改動幅度甚大。軍迷討論重點，是「水泥航母」原有靠近中部的艦島被拆除，一座似乎沒有大型煙囪的新艦島，則建造在甲板非常靠後位置。

艦島備受關注之原因，是核動力艦母不需要大型煙囪來排走動力系統廢氣，所以沒有煙囪是核動力航母明顯特徵。

與此同時，因為不受動力系統通風排氣管道限制，核動力航母的艦島可以設計得更小巧，位置也可以盡量後移。艦島縮小和靠後，前方便能騰出大片停機區域，增加艦載機調度效率，直接提升航母戰力。

尺碼大增 排水量達10萬噸？

中國核動力航母仍未確定，但網民已設計出心目中「004」的外形。（網上圖片）

據此分析，軍迷估計中國未來建造核動力航母，是八九不離十了，而技術問題應該全部解決。

更令大家欣喜的，還有「水泥航母」甲板正在加寬，並有機會加長，目測已達美國最先進「福特級」的尺寸，估算未來「真身」排水量可達10萬噸級；10萬噸級排水量，正是新航母大機率使用核動力另一佐證。

不過，有軍迷提亦出中國軍工有「小步快跑」傳統，接下來建造的有可能一艘常規動的的升級版「福建艦」，所以即使「水泥航母」呈現「核動力化」，或是為「下一代」作準備，而不是「下一艘」。

當然，是否上馬、甚麼時候上馬核動力航母，一切有待官宣。

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