內地科企搶才戰升溫　華為、騰訊同日發布萬人校招計劃

中國科技巨頭華為持續加碼人才布局，據悉已啟動2025年「勇敢新世界」應屆生招聘計劃，招聘超過1萬名優秀應屆畢業生，相較去年預計實現兩位數增幅。



內媒《觀察者網》今（18）日報道，華為17日釋出的招聘計劃，內容涵蓋60餘類職位，包括AI工程師、人工智能算法工程師、硬件技術工程師、軟件開發工程師等職位，重點圍繞AI大模型、高性能運算與生態建設等核心技術領域。

除了正職招聘外，華為亦推出針對開發、測試、前沿技術探索與財經管理等方向的實習生項目，全年預計培養超過5000名未來精英。

華為今年擬招聘1萬餘名應屆生，培養5000餘名未來精英。（網上圖片）

報道指出，華為持續強化內部人才賦能機制，去年已有近萬名員工透過內部系統轉型與技能再培訓，實現職業轉換與升級。同時，華為亦透過「開放式人才生態系統」延攬社會優秀人才，並結合鴻蒙、鯤鵬與昇騰三大生態系統，與內地上百所高校與企業展開深度合作。官方介紹，華為開發者社區現已擁有逾千萬開發者，稱生態鏈所帶動的就業機會已突破千萬人次。

除華為外，騰訊亦於同（17）日啟動最新校園招聘計劃。報道指出，未來三年騰訊將提供2.8萬個實習職位，其中今年預計招收1萬名實習生，並加大錄用轉化比例。其中六成職位面向技術人才，涵蓋大模型、研發、雲計算、數據、遊戲引擎等熱門技術領域。