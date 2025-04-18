自主研製　全球首台700兆瓦超超臨界循環流化床鍋爐正式投運

周四（4月17日），雲能紅河電廠700兆瓦高效超超臨界循環流化床發電機組，順利完成168小時試運行，標誌着由東方電氣研製的全球首台700兆瓦超超臨界循環流化床鍋爐正式投運。

機組建成後，紅河電廠總裝機容量達1300兆瓦，可實現年發電量80億千瓦時以上，為保障區域能源供應安全、推動地方經濟發展、社會穩定發揮重要作用，其煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度均達到超低排放標準。



全球首台700兆瓦超超臨界循環流化床鍋爐正式投運。（東方電氣微信微信公眾號）

據東方電氣微信微信公眾號消息，項目採用了東方電氣自主研製的鍋爐、汽輪機、發電機三大主機設備，其中，鍋爐採用了當前最先進的高效超超臨界循環流化床發電技術，具有單機容量大、發電技術先進、機組效率高、節能環保綜合效益優等特點，攻克了高海拔、高水分低熱值褐煤帶來的挑戰。

鍋爐研製方面，首創採用不帶外置床的單爐膛、四分離器的M型整體結構布置，成功解決超大爐膛燃燒均勻性和物料均勻性、二次風穿透、水動力安全穩定等關鍵技術難題，為投運奠定了堅實基礎。同時，配套東方鍋爐具有自主知識產權的煙氣脫硫和煙氣脫硝裝置，實現污染物超低排放。

其煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度均達到超低排放標準。（東方電氣微信微信公眾號）

發電機研製方面，採用東方電機研製的高參數高可靠性的700兆瓦發電機。發電機效率、短路比和最大連續出力等關鍵技術指標均處於國內外同型機領先水平。而汽輪機研製方面，採用東方汽輪機研制的最新一次中間再熱、四缸四排汽、濕冷凝汽式700兆瓦汽輪機。性能優異，能有效保障電網安全，降低運維難度，提升機組運行效率和可靠性。

鍋爐於今年2月20日首次點火，2月26日完成吹管，3月21日首次並網發電，4月5日首次帶滿負荷運行，4月17日通過168小時試運行。試運期間，主再熱蒸汽參數達到設計值，各級受熱面偏差控制優異，所有受熱面無超溫，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度均達到超低排放標準。