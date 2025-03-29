全球首款超輕型可折疊eVTOL首飛　適用於低空文旅兼具安全和娛樂

內地正大力發展低空經濟，周三（3月26日），全球首款超輕型可折疊電動垂直起降飛行器（eVTOL）「羽兔A100」在廣州成功完成首次試飛。



「羽兔A100」。（網上圖片）

「羽兔A100」是一款專為低空文旅場景設計的單人可折疊eVTOL。該機型空載重量115公斤，最大載重110公斤，飛行速度可達72公里/小時，續航時間20分鐘，飛行高度低於10米，充電僅需50分鐘。

作為經過2次叠代、完成2000架次飛行驗證的成熟機型，「羽兔A100」已通過草地、球場、海邊等多場景測試，兼具安全性與娛樂性，為消費者帶來「觸手可及」的飛行體驗。

「羽兔A100」亮相。（廣州花都發布）

廣東羽飛負責人表示，選擇超輕型eVTOL切入低空文旅賽道，是基於政策合規、安全可控與商業閉環的綜合考量。根據交通運輸部《一般運行和飛行規則》，「羽兔A100」完全符合「超輕型飛行器」定義，無需適航證即可在封閉場景營運。