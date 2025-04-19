黃仁勳結束中國之行　知情人士：未與DeepSeek和梁文鋒會面

英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳周六（4月19日）結束中國之行。據知情人士透露，黃仁勳未與DeepSeek及梁文鋒本人會面。



2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（玉淵潭天）

據《第一財經》報道，在2天的訪華行程中，黃仁勳先後到訪北京和上海，與中國官員會面。英媒此前報道稱，黃仁勳周四（4月17日）會見了英偉達的客戶，其中包括人工智能初創企業DeepSeek的創始人梁文鋒。

不過，據知情人士透露，黃仁勳今次行程並未包括和DeepSeek及梁文鋒本人會面。但從黃仁勳與政府官員會面時傳遞的信息來看，盡管面臨複雜艱難的環境，英偉達仍將不遺餘力地力挺中國人工智能的發展，堅定不移地服務中國市場。

黃仁勳此次行程正值美國收緊對英偉達人工智能晶片的出口管制。在這一背景下，包括DeepSeek在內的人工智能企業未來能否獲取符合管制要求的AI晶片備受關注。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

周二（4月15日），英偉達稱，美國政府於4月9日通知該公司，H20晶片需要獲得許可證才能出口到中國，並於4月14日告知英偉達，這些規定將無限期執行。據了解，H20是目前英偉達在中國合法銷售的該公司最先進的晶片，也是英偉達努力與中國人工智能產業保持聯繫的核心產品。

今年1月，DeepSeek的突然崛起催生了中國市場對低成本人工智能模型的需求激增，據業內人士表示，H20晶片的訂單也出現了暴漲。

目前，英偉達在中國擁有大約150萬名開發者。黃仁勳亦表示，「與中國企業的深度合作，也使我們成長為更具競爭力的國際化企業。」

2025年4月17日，何立峰會見訪華的黃仁勳。（新華社）

而在黃仁勳今年1月的訪華行程中，人形機械人公司宇樹科技以及銀河通用的負責人都受邀出席英偉達的答謝會。黃仁勳當時表示，他的2025年新年願望是希望看到AI加速賦能教育、醫療等各個領域。

黃仁勳表示，英偉達進入中國市場已有25年之久，近年來在中國的發展非常迅速，招募了大量的研究人員。截至目前，英偉達在中國已擁有近4000名員工，在北京、上海和深圳都設有辦公室。他還強調，英偉達在科技公司中的人員流失率是全球最低的，在中國同樣如此。