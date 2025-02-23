NVIDIA黃仁勳談DeepSeek稱｢開源令人興奮｣　首度剖析股價重挫原因

內地AI初創公司「深度求索」（DeepSeek）的R1模型一經推出，震撼全球科技圈，一度致英偉達（Nvidia，又譯「輝達」）市值蒸發5900億美金。近日，英偉達行政總裁黃仁勳首次回應此事，稱原因是投資者對DeepSeek在AI領域的進展存在誤解。



據內媒「新浪人工智能」22日報導，DeepSeek的R1模型自上月推出後在全球範圍內造成衝擊，英偉達股價更是應聲下跌16.79%，市值一度蒸發5900億美元，創下美國金融史紀錄。

大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）的R1模型一經推出，震撼全球科技圈。（unsplash@solenfeyissa）

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對此，英偉達發言人於1月27日表示，DeepSeek是一項出色的AI進步，也是測試階段運算擴展（Test-Time Scaling）的完美範例。

內媒指出，儘管英偉達已於近日回血，不過其CEO黃仁勳先前一直未公開回應此事。20日，黃仁勳在一場訪談中首次回應了DeepSeek的話題，他表示投資者對DeepSeek在人工智能領域的進展存在誤解，這導致了市場對英偉達股票的錯誤反應。

黃仁勳稱投資者對DeepSeek在AI領域的進展存在誤解。（Reuters）

據報導，DeepSeek以低成本高性能引發關注後，投資人開始質疑科技公司投入巨額成本建設AI基礎設施的必要性。

黃仁勳表示，市場的劇烈反應源自於投資人的誤讀。儘管R1模型的開發似乎減少了對算力的依賴，但人工智能產業仍需強大的算力來支援模型後訓練處理方法，這些方法能讓AI模型在後訓練進行推理或預測。

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他說：

「從投資者的角度來看，他們認為世界分為預訓練和推理兩個階段，而推理就是向AI提問並立即得到答案。我不知道這種誤解是誰造成的，但顯然這種觀念是錯誤的。」



黃仁勳指出，預訓練仍然很重要，但後處理才是「人工智能最重要的部分」，也是「學習解決問題的關鍵環節」。

此外，黃仁勳還認為R1開源後，全球展現的熱情令人難以置信：

「這是一件極其令人興奮的事情。」



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