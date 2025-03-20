黃仁勳：全球一半AI學者來自中國　影響力重大

DeepSeek橫空出世一度令美股暴跌，外界關注晶片巨頭NVIDIA（輝達，又譯英偉達）的前景是否受影響。不過CEO黃仁勳周三（19日）最新表示，DeepSeek發布的R1模型只會增加對計算基礎設施的需求，對晶片需求可能減少的憂慮是毫無根據的。另外，黃仁勳又提到，全球50%的AI學者來自於中國，中國還將在AI領域做出重要貢獻



今年1月， DeepSeek發布的R1模型引發市場轟動，其僅兩個月便開發成功，成本不到600萬美元，且僅用約2000枚NVIDIA晶片下，R1在關鍵領域的表現就能媲美OpenAI的最強推理模型o1。這引發不少人質疑美國眾多大型科技公司在人工智能模型和數據中心上投入大量資金的意義。

在GTC大會與分析師和投資者會面時，黃仁勳表示，外界先前對「R1可能減少晶片需求」的理解是完全錯誤的，未來的計算需求甚至會變得要高得多。此外，競爭對手的晶片產品無法與NVIDIA的Hopper設計相媲美，而當前Blackwell的性能甚至還要比Hopper強大40倍。

今年1月， DeepSeek發布的R1模型引發市場轟動。（Getty Images）

黃仁勳在GTC大會接受內媒採訪時還表示，現時全球50%的AI學者來自於中國，中國還將在AI領域做出重要貢獻。他又透露，美國所有AI實驗室都有中國人，「沒有一家例外」。他稱，中國培養了許多優秀的計算機科學家，「請繼續保持」。

而被問及美國出口管制下的中國市場策略時，黃仁勳強調所有公司都需要遵守法律做生意，NVIDIA也不例外。「當世界變得複雜，這些決定不是公司能夠做的，公司只能在法律允許的範圍內盡力服務客戶」。

就特朗普政府關稅政策的影響，黃仁勳認為，NVIDIA的供應商遍及全球多個國家，都有替代方案，因此短期內對公司業績影響有限。至於長期而言，NVIDIA追求的是靈活的供應鏈，這意味著增加更多美國的在岸工廠（on-shore factory）。

另一方面，黃仁勳在記者會被問及與台灣供應鏈廠商深化合作的策略和目標時指出，NVIDIA與眾多廠商合作僅基於一個理念，即這些公司的卓越表現，輝達與台廠合作，是因為他們是世界級水準的企業，「這就是100%的策略，也是我們公司的核心理念」。