81歲半導體巨頭公司董事長尹志堯　放棄美籍恢復中國國籍

現年81歲的半導體傳奇尹志堯放棄美國國籍，恢復中國國籍，成為華人科學家「海歸潮」的最新一員。



現年81歲的尹志堯放棄美國國籍，恢復中國國籍。（網上圖片）

尹志堯是半導體設備龍頭企業——中微半導體創始人。周五（4月18日），中微半導體發布的年度財報顯示，身兼公司董事長兼首席執行官的尹志堯已放棄美籍，恢復中國國籍。

尹志堯出生於1944年，中國科學技術大學學士，加州大學洛杉磯分校博士。1984至1986年，他就職於英特爾中心技術開發部，擔任工藝工程師；1986至1991年，他就職於泛林半導體（Lam Research），歷任研發部資深工程師、研發部資深經理。

1991至2004年，尹志堯就職於美國應用材料公司，歷任等離子體刻蝕設備產品總部首席技術官、總公司副總裁及等離子體刻蝕事業群總經理、亞洲總部首席技術官。

中微公司（中微半導體）由尹志堯於2004年創立，是國內主要的刻蝕和沉積工具供應商，也是中國半導體設備領域頭部企業之一。財報顯示，2004年至今，尹志堯擔任中微公司董事長、總經理、核心技術人員。

中微公司2024年年報顯示，尹志堯國籍進行了變更，恢復了中國國籍。（網上圖片）

據了解，創辦中微公司之時，尹志堯一直都是以美國籍示人。據中微半導體2022年發布的年報顯示，他仍是美國公民，而2023年年報中，中微沒有披露尹志堯的國籍。如今到2024年年報，尹志堯國籍進行了變更，恢復了中國國籍。

至於尹志堯放棄了美籍的具體原因，中微公司沒有在財報中披露更多細節，但業內普遍猜測，可能與此前美國商務部對華出口管制措施當中的「美國人」條款有關。

2024年，中微公司實現營收90.65億元（人民幣，下同），按年增長44.7%，其中刻蝕設備貢獻超72億元，按年增長54.7%，穩居國產刻蝕設備龍頭。過去四年，中微公司收入的年均覆合增長率超過40%。

但2024年，中微公司凈利潤約16.16億元，按年下滑9.5%，主要受研發投入激增影響（研發費用24.5億元，按年增長94.3%），扣非凈利潤約13.88億元，增長16.5%。

尹志堯。（網上圖片）

中微公司表示，其新產品的研發流程已顯著加快，此前通常需要三到五年。中微公司指出，開發出「具有競爭力」的新設備並「順利」實現商業化，用時不到兩年。

尹志堯此前表示，下一步，中微公司將加快開發出電子束檢測設備，以補齊行業短板。目前，國內主要零部件的自主可控率已達到90%以上，到2024年第三季度末可以達到100%。而在半導體設備領域，中國離國際最先進水平還有相當一段距離，但相信再用5-10年時間，達到國際最先進水平的目標就可以完全實現。

尹志堯說，「我在整個半導體設備行業都沒有看到極限，技術上也沒有越不過去的坎。還是要咬緊牙關，一步一步有耐心地往下做，一定可以做好。」