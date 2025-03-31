人才回流潮｜北京歸國留學生突破122萬人　六成投身AI與新興產業

2025中關村論壇年會平行論壇「留學人員創新創業論壇」近日在北京舉行，論壇上正式發布《北京歸國留學人員藍皮書》。藍皮書指出，截至2024年底，在北京工作和生活的歸國留學人員已突破122萬人，其中碩士佔比近六成，博士則佔15.86%。在目前處於就業狀態的群體中，有六成人投身於人工智能、綠色能源、醫藥健康等新質生產力或新興產業領域。



綜合內媒報道，藍皮書指出，北京歸國留學人員行業分布以科技、經濟、教育為主，從事科技類工作的比例最高，達20.84%，經濟和教育相關工作人員則分別佔19.5%及17.8%。此外，專業服務、醫療健康等領域也呈現快速發展態勢。

數據顯示，在北京就業的歸國人員中，78%為固定就業，14.2%處於創新創業狀態，另有2.6%屬靈活就業。尤其值得關注的是，處於創新創業狀態的群體中，高達八成以上亦集中於人工智能、智能汽車、節能環保等新興產業。

中國留學生在美數量位居第一，圖為2019年哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生團體。（新華社）

藍皮書亦提及，北京高層科研人才中具有海外留學經歷者比例仍居高位。據全球化智庫（CCG）統計，截至2024年7月，中國科學院在北京工作的院士中，有75%具留學背景；中國工程院在京院士中亦有47%曾留學。

據了解，該藍皮書由北京市歐美同學會牽頭，並獲教育部留學服務中心與北京海外學人中心支持，聯合全球化智庫（CCG）於2024年4月至2025年1月期間展開調研編撰。

人才回流趨勢愈加明顯

與此同時，愈來愈多在海外取得突出成就的科學家選擇回國發展。例如，32歲人工智能科學家符天凡放棄美國終身教職，回國加入南京大學任教；著名數學家林華新亦從美歸國，出任上海數學與交叉學科研究院教職；美國萊斯大學終身教授鈕鳳林亦重返母校中國科學技術大學任職。

此外，知名計算機科學家陳婧於去年歸國，現為清華大學教授；曾長期於美國從事研究的科學家胡懿娟，亦已全職加入北京大學；而在深圳正式成立的醫學科學院中，被譽為「科研女神」的顏寧亦擔任創始院長，成為海歸人才中的典型代表。