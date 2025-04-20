華人學者歸國　密歇根斷合作　上交副院長：海外經驗回國是好事

今年初，美國密歇根大學以「國家安全」為由，單方面宣布終止與上海交通大學長達20年的合作，引發外界關注。



4月19日，《香港01》主辦的「上海新質生產力研學團」參訪上海交大，逾60名來自香港的師生與上海交大代表面對面交流。在參訪上海交大密歇根學院時，針對華人科學家歸國潮與中美兩國學術脫鉤的現象，學院學術事務副院長孔令遜博士直言：「如果他們願意把海外的經驗帶回國、為這一代學生貢獻，我覺得是非常好的事。」



上海交大與美國密歇根大學的合作始於2005年，雙方成立上海交通大學密西根學院（UM-SJTU Joint Institute），共同培養理工工程人才，並提供獲美國工程技術認證的學位課程，至今已有近20年歷史。（香港01 鄭寧 攝）

密歇根大學單方面終止合作 交大反開拓亞歐新機會

上海交大與美國密歇根大學的合作始於2005年，雙方成立上海交通大學密西根學院（UM-SJTU Joint Institute），共同培養理工工程人才，並提供獲美國工程技術認證的學位課程，至今已有近20年歷史。

不過據此前報道，2023年8月曾有五名「上海交通大學密歇根學院」的中國留學生在密歇根大學就讀期間因拍攝美國軍區被指控，美國國會的中國問題特設委員會亦曾致信該校，要求檢視其與中國高校的合作項目。最終於2024年1月，美國密歇根大學校長小野三太（Santa Ono）致信美國國會議員，表示校方經徹底評估後，以國安理由決定啟動六個月程序，終止與上海交通大學的合作關係。

據了解，目前兩校在學校層面的合作已中斷，但密歇根大學仍希望保留與「上海交大密西根學院」的合作項目。交大有高層透露，過往與密歇根大學合作具「排他性」，如今反而成為打開新機會的契機，目前正積極尋求突破，與新加坡、德國等高校洽談合作。學校也正在對密歇根大學單方面中斷合作一事進行商討，近期會正式公布通告。

上海交通大學（香港01 鄭寧 攝）

上交港人副院長樂見華人學者回流服務祖國

中美貿易戰之下，兩國學術關係不僅在高校合作層面出現裂痕，留美學生與科研人員亦面臨越來越多不確定性。《華爾街日報》早前指出，美國近月大幅收緊對中國留學生的簽證審查，部分人甚至因社交媒體內容或「違反交通規則」被撤銷簽證，令不少留學生感到不安。

同時，華人科學家回國任教成為趨勢。自2024年中以來，已有近20名頂尖學者歸國，包括普林斯頓核聚變專家劉暢、AI製藥學者符天凡、計算機科學家陳婧等，分別歸國執教北京大學、南京大學、清華大學等內地重點高校。《自然》雜誌調查亦顯示，約75%的受訪在美科研人員考慮離開美國，反映在政策收緊與科研資源減少之下，中美學術人才流動正出現明顯變化。

上海交通大學密西根學院學術事務副院長孔令遜博士。（香港01 鄭寧 攝）

面對學術與人才的雙重遷移，上海交通大學密西根學院學術事務副院長孔令遜博士在交流會中表示：「我覺得這是一個好事，因為科學是沒有邊界的。他們（科學家）如果有機會願意回國，特別是在海外有很多貢獻的科學家，能夠回來服務祖國，是一件挺好的事情。」

把他們在海外的一些突出貢獻與經歷帶回來，為這一代的學生做貢獻，這是一個非常好的機會。 ——上海交大密歇根學院學術事務副院長孔令遜博士

港生參訪交流親身了解交大校園生活

是次參訪活動中，香港師生參觀了上海交大閔行校區，學習學校百年歷史，此外還與同為港人的孔令遜博士進行深度交流，亦聽取了交大在讀的香港學生分享校園生活與適應經驗，並由招生老師介紹港澳學生的收生條件與入學政策。

部分港生亦對學校收生情況進行提問，並表示過去對內地升學並不清楚，通過今次實地參觀交流，對交大的收生、國際化及學術氛圍有更具體的認識。

香港師生參觀了上海交大閔行校區。（香港01 鄭寧 攝）

香港師生參觀了上海交大閔行校區。（香港01 鄭寧 攝）

就讀於上海交通大學密歇根學院的港生向香港中學生分享校園生活。（香港01 鄭寧 攝）