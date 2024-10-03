5中國留學生夜間拍攝美國軍區　被控企圖講大話脫嫌疑：看流星

美國10月2日起訴5名中國留學生，指控他們在2023年8月晚上，前往密歇根州一個軍營並拍攝有軍車等畫面的數張照片後，涉嫌冒充傳媒、謊稱看流星應對詢問，企圖誤導調查人員。



美國聯邦調查局（FBI）在法庭文件指，這5名中國留學生2023年8月在軍營附近活動時就被國民警衞隊軍官發現，有人報稱傳媒，眾人得以離開。4個月後，其中1人在美國機場離境時，遭邊境人員查問，他的隨身外置硬碟被發現有兩張拍攝的軍車照片，他稱看流星，以應對當局調查。

文件沒有交代透露5人下落，據美國檢察部門官員指，5人均未被扣留。

2019年6月3日，法國諾曼第Omaha Beach海灘附近，參觀者在一個軍營附近參加D-Day 75周年紀念日。（Getty）

美媒指，被控5人2023年12月還在微信群組討論，須要刪除相機和電話內的照片。

美媒2日引述FBI指，被控5人是美國密歇根大學與中國上海交通大學修讀聯合課程的學生。他們早前已畢業，當局還起訴他們意圖串謀刪除相片等罪名。