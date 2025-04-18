在美中國留學生人心惶惶　憂心成為地緣政治犧牲品

美國特朗普政府已吊銷數百名國際學生的簽證。中美關係日益緊張之際，在美中國留學生擔憂，自己的學業可能成為兩國脫鉤的犧牲品。



《華爾街日報》指出，受影響的中國學生數字無法確定，但每周都在增加，一些學生們被告知，簽證撤銷的原因是違反交通規則。

內媒《界面新聞》報道的一個案例，是一名留學生和前男友在爭執時，鄰居報警，她被逮捕去了警局。案件雖然早已撤銷，卻成為移民局終止她學生身份的理由。

2018年，特朗普政府第一任期即曾針對中國留學生收緊簽證安排。「留學生牌」遂成為華府的貿易戰籌碼。（Getty Images）

因為小事或者不當言論，就有簽證被吊銷的危險，激起了中國留學生群體的恐慌情緒。有網民在小紅書上問：「沒按時交停車費，被停車場貼了個罰單，有關係嗎？」還有留學生說，要趕緊去排查一下自己的社交網站，「看看有沒有點贊過反猶反美的內容」。

為何吊銷留學生簽證？

美國國際教育工作者協會（NAFSA）表示，自3月中旬以來就陸續收到關於國際學生和學者簽證被吊銷、SEVIS（學生和交流訪問者專案）系統中記錄被終止，甚至遭到逮捕或拘留的報告。截至4月14日，已收到近1300宗這類報告。

美國國土安全部透過SEVIS系統管理追蹤國際學生和訪問學者。SEVIS記錄被終止，也意味著留學生在美合法身份立即失效，必須在規定時間內（通常為15天內）離境或儘快採取措施恢復身份。

據悉美國東西兩岸有超過80家大學受影響。為什麼特朗普政府拿國際學生開刀？

美國國務卿盧比奧3月末證實美國政府這一行動時說，政府的目標是那些參與「違背美國國家利益活動」的人。

排斥中國留學生和學者對美國科技創新和經濟發展沒有好處。（新華社）

據英國廣播公司報道，特朗普政府利用《移民和國籍法》法案（Immigration and Nationality Act），驅逐與美國外交政策和國家安全利益「相悖」的非美國公民，這也是特朗普承諾打擊反猶太主義的一部分。許多被取消簽證的人都參與過某種形式的親巴勒斯坦活動。

但也有越來越多案例顯示，與反猶或相關抗議活動並無關聯的留學生，也可能被吊銷簽證。

一名工程專業的中國留學生告訴《華爾街日報》，他沒有被告知簽證被撤銷的原因，目前正與律師合作，試圖恢復在美合法身份。這位學生說，花了這麼多錢，卻要經歷這樣的噩夢，很後悔來美國。

另一名在紐約的中國學生則說，她瘋狂檢查自己的社交媒體帖子，看看是否有任何可能讓她陷入麻煩的帖子或點讚。她說，她的父母已經敦促她回家。她表示，自己從沒想過在美國會害怕自己發布的內容。

此前《紐約時報》報道稱，盧比奧也已要求，對學生簽證申請人的社交媒體進行嚴格審查，尤其是檢查是否存在批評美國的言論。

中國留學生在美國，正憂心成為地緣政治犧牲品。（Getty Images）

中國留學生透過起訴應對

本月初，達特茅斯學院（Dartmouth College）的博士生劉曉天（音譯：Liu Xiaotian）在毫無預警的情況下失去了合法身份。

據當地報紙《新漢普郡公報》（New Hampshire Bulletin）報道，4月3日，劉曉天還在學校做電腦科學博士研究，第二天就收到校方的停學通知，因為他的學生身份記錄被移除，從SEVIS系統中消失。

他與當地美國公民自由聯盟共同起訴美國國土安全部，並表示自己從未犯罪，也沒有參加過任何抗議活動。他也指出美國官方未提前通知或給予他回應機會，侵犯了其正當程式權利。

當地法院批准了一項臨時限制令，要求立即恢復劉曉天的F-1合法身份。報道稱，目前並不清楚他的簽證為何會被撤銷，是出於故意還是失誤。

《界面新聞》報道指出，過去，如果國際留學生簽證被取消，學校或學生會收到通知。但此次不同，是由美國移民和海關執法局（ICE）主導，SEVIS的管理辦公室直接執行，許多學校都措手不及。

律師：中國留學生受影響比例「不合理地高」

劉曉天的經歷讓許多有類似遭遇的中國留學生也採取了相似辦法。來自加州大學伯克利分校、卡內基梅隆大學等名校的四名中國學生在當地時間4月11日起訴美國政府，指美政府僅憑模糊的國家安全理由終止留學生簽證，要求中止其違規做法並立即恢復所有受影響學生的身份。

本案受委託的負責律師朱可亮對內媒《澎湃新聞》稱，此次事件的波及面廣，因此希望能爭取到一個臨時禁止令，中止全美範圍對留學生的相關簽證撤銷。

他的團隊召集受影響學生提供書面證詞，收到了36名來自30所大學的學生書面證詞，其中有約30份來自中國大陸的留學生，其餘來自伊朗、印度等地。

美國特朗普政府已吊銷數百名國際學生的簽證。中美關係日益緊張之際，在美中國留學生擔憂，自己的學業可能成為兩國脫鉤的犧牲品。（視覺中國）

朱可亮說，這些案例中，非常輕微的違法行為，如超速駕駛或酒駕，也可能成為簽證被撤銷的理由，一些學生曾有過被逮捕但未被定罪的記錄，還有學生沒有任何違法違規的記錄。

他指出，受影響的中國留學生的比例「不合理地高，超過90%」。他認為，這種情況表明特朗普政府的行為可能具有特定的政治動機，旨在製造一種恐懼氛圍，迫使中國留學生離開美國。

事實上，美國政府至今沒有指出行動針對哪一國留學生，但在學生、家長以及中國的輿論場上，類似朱可亮這樣的擔憂越發強烈。

4月9日，中國對美國關稅進行第二次反制的同一天晚間，中國教育部發布2025年第1號留學預警，提醒留學生赴美國俄亥俄州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

這是自2021年以來，中國教育部第一次發布留學預警。中國教育部給出的背景原因是，美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉華消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制。

美國俄亥俄州3月底通過的高等教育法案，明確該州公立高校不得接受來自中國政府或相關代表政府的實體的捐贈，以及俄亥俄州的任何大學若擬與中國高校建立新的學術或研究合作，必須通知校長。

有留學仲介發帖，請中國家長不要擔憂，因為這不影響學生繳費，招來許多網民譴責。

從上一屆特朗普政府以來，中美各層面的學術合作已被地緣政治的緊張局勢削弱，雙向留學生都在減少。

若當下從貿易戰開始的中美博弈持續下去，未來幾年中美雙向學生交流可能進一步減少，幫助兩國建立理解與信任的橋，又斷一座。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

