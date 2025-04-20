菲律賓「鋼鐵大王」郭從願遭撕票　3名疑犯落網　警方披露案情

有菲律賓「鋼鐵大王」之稱的華人郭從願及其司機，今年3月底遭綁架後撕票。4月19日，菲律賓警方證實，3名涉嫌綁架謀殺郭從願的疑犯已被拘留，其中一人為中國籍，另外兩人為菲律賓籍，案中兩名中國籍的幕後主腦仍然在逃。



菲律賓傳媒報道，當地警方確認3名疑犯身份，其中一名為中國籍男子楊建民（Yang, Jianmin，譯音）；另外兩人為菲律賓籍，其中一人是楊建民的司機。

警方介紹，楊某司機及另一名菲籍男子於4月18日落網，楊某則於4月19日向警方自首，「供認參與」這宗綁架勒索案，目前被指控兩項「綁架勒索致人死亡」罪名。

菲律賓警方證實，3名涉嫌綁架謀殺郭從願的疑犯已被拘留。（影片截圖）

報道稱，楊某是多個菲華社團的領導，而且他跟郭從願屬於同一個社團，同時也經營一間旅行社。

菲律賓警方發言人指出，郭從願綁架案是「自今年一月份開始謀劃了數月，兇嫌本意確為殺人」。

警方稱，經調查發現，疑犯利用一名中國籍女性聯絡人，於3月28日引誘郭從願前往武六干（Bulacan）省梅卡瓦延（Meycauayan）社朗卡描籠涯（Brgy. Langka）馬爾塔（Martha）街 345號的房屋會面，楊某正是租用該房屋的人，郭從願與其司機巴比洛在此處遭禁錮、挾持最終遇害。

遭撕票的菲律賓華人「鋼鐵大王」郭從願。（微博）

4月15日，郭從願的追悼會在福建永春縣舉行。（影片截圖）

警方指出，楊某是與網絡博彩公司有關的團夥成員之一，專門綁架對網絡博彩公司有「欠債」的中國人，但楊某「只是本案執行者，受幕後主謀指使綁架郭先生」。

菲律賓警方正調查此案與網絡博彩的關聯性，並掌握了一條重要線索，顯示涉案集團綁架郭從願不僅是為了勒索贖金，「但應受害者家屬要求，暫不便透露初步調查細節」，並持續追查贖金流向。

菲律賓警方確認，本案另有兩名中國籍「主腦」在逃，並透露經調查，楊某名下的兩輛車（包括用於棄置郭從願與巴比洛遺體的車輛）也曾用於其他綁架勒索案。隨着楊某投案，警方有信心將偵破另外5宗楊某也涉嫌參與的綁架勒索案。