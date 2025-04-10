菲律賓鋼鐵大王郭從願遭撕票震驚全國　家屬已付贖金　死前疑被虐

有菲律賓「鋼鐵大王」稱號的華人郭從願和他的司機，3月底遭人綁架後，家屬前後共付出約2.1億披索（約2800萬港元）的天價贖金。不料兩人仍遭撕票，遺體於9日被發現。



據《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）及《菲律賓星報》（The Philippine Star）等菲律賓媒體報導指出，兩人的屍體在9日被發現遺棄在里薩爾省羅里計斯鎮的一處草叢內，遺體都被裝在尼龍袋中，頭部被膠帶層層包裹，而且臉部布滿傷痕瘀青，死前疑遭施暴，死狀淒慘。

遭撕票的菲律賓華人「鋼鐵大王」郭從願。（微博）

郭從願遺體被裝在尼龍袋中，頭部被膠帶層層包裹，而且臉部布滿傷痕瘀青，死前疑遭施暴，死狀淒慘。（影片截圖）

郭從願祖籍福建永春，從1985年至今已累計向家鄉捐款2000多萬人民幣。。（Facebook@Anson Que）

據報導，68歲的死者郭從願（Anson Que）是「Elison Steel」公司的老闆，也是菲律賓家喻戶曉的鋼鐵大王。他和其司機於3月29日在布拉干省參加一場餐會後被綁架，其家屬收到綁匪索要贖金的通知，焦急地分了三次共付2.1億披索（約1.2億台幣）的天價贖金。

正當眾人以為他能平安歸來之際，卻被民眾發現陳屍在草叢當中。

這噩耗也衝擊菲律賓社會，引發各界對公共安全的強烈擔憂，對當地警方的公信力也造成重大衝擊。截至9日夜晚，菲國警方仍未說明案情，但據傳菲國警反綁架大隊（AKG）的指揮官已被撤換。

據悉，郭從願出生於福建泉州，28歲時隻身前往菲律賓發展。一開始是在一家鋼鐵廠打工，靠著微薄收入養家餬口。後來有了積蓄也有適合的發展機會，他創辦了安順鋼鐵貿易公司，從事二手鋼材買賣。之後生意越做越大，開始涉及房地產業、農場、餐飲等其他產業，成為了當地的華人富商。

後來他活躍於多個菲律賓當地的華裔社團，還擔任菲律賓中國商會創會會長等職務。據陸媒報導，祖籍福建永春的他從1985年至今，已累計向家鄉捐款2000多萬人民幣。

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