山西國道突陷直徑4米大坑　貨車司機車毀人亡　家屬感無助

4月16日，山西長治市國道發生塌陷，導致4車追尾2人死亡。官方初步調查，指該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。

有死者家屬稱，父親駕駛貨車途經該路段，「父親被甩出駕駛室，造成車毀人亡」。



《華商報大風新聞》報道，死者家屬稱，父親今年55歲，4月16日凌晨1時40分左右，駕駛貨車途經長治市微子鎮石匣村附近路段，路面突然塌陷，「車輛墜落又被彈起來，我父親被甩出駕駛室，造成車毀人亡」。

貨車損毀嚴重。（華商報大風新聞）

家屬續稱，父親是正常行駛，不存在超載問題，本次事故是道路安全問題造成，「這個大坑直徑4米多，挺深的。那條路是國道，現在已經封路，不讓行駛，已經發了通告」、「現場有4輛車遇險發生事故，造成人員傷亡」。

家屬表示，事發後，父親的遺體一直放在殯儀館，至今沒有政府部門與家屬對接善後，「沒有人告訴我們該怎麽辦」。

4月20日，長治市公安局潞城分局交警大隊的民警稱，事發路段正在修路不能通行，途經車輛需提前繞行，事故正在調查。

國道突現塌陷坑洞。（華商報大風新聞）

事發後，長治市公安局潞城分局交警大隊發布通告稱，因長治市潞城區境內國道309線K810＋530（潞城區微子鎮石匣村）處路基塌方，4月16日至4月23日對該路段進行全封閉道路施工，施工期間禁止車輛通行。長治市往返河北省方向的車輛，請繞行長邯高速通行，請途經該路段車輛提前規劃繞行路線，嚴格遵守道路交通標誌標牌提示，確保行車安全。

長治市潞城區政府工作人員稱，事發路段屬於微子鎮地界，路權歸公路段，目前由潞城區公路段牽頭維修，市級部門也在處理。至於事發路面何時建成通車，工作人員則稱，相關部門已向長治市上報，專家組正在勘察。

事故現場。（華商報大風新聞）

據此前報道，4月20日，山西省潞城公路管理段發布通報，4月16日凌晨1時40分許，國道309線山西省長治市潞城區K810+530處上行線（黎城至潞城方向）發生塌陷，造成4車追尾致2人死亡，無其他人員受傷。

經現場核實，塌陷坑洞長2.9米、寬2.9米、深1米。該路段始建於1987年，屬二級公路，最近一次於2020年對路面面層進行過加鋪。經專家初步調查分析，該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。目前，路面塌陷及事故原因正在進一步調查，善後處置工作正在進行中。