深圳濱海大道路面部分塌陷　當局檢測地質異常提前預警

周六（12日）上午，深圳濱海大道由西向東方向路面發生部分塌陷，導致濱海大道隧道一度出現較大擁堵。事後，各級應急部門、交通、地鐵等單位派工作人員到現場緊急處置，預計晚高峰前可修復通車。應急管理部門更表示，前一天檢測出地質異常，預判後提前放置圍擋。



深圳濱海大道由西向東方向路面發生部分塌陷，導致濱海大道隧道一度出現較大擁堵。（第一現場）

目前，出事路段放置了水馬圍擋，工作人員對塌陷地面進行回填。一名工作人員透露，深圳市應急管理局周五通過專業設備檢測到該路段地質結構活動異常，當晚10時左右就在該路段圍上水馬，防患於未然。現場的設備為地質雷達探測儀，可通過向地層發射雷達波將地質結構反映到手提電腦上，一旦顯示地質結構異常，能夠及時發現並迅速採取措施。

目前，出事路段放置了水馬圍擋，工作人員對塌陷地面進行回填。（第一現場）

深圳市地鐵集團安全總監戴四化介紹，穗莞深城際前皇先開段盾構施工至深圳灣公園海韻公園附近時，地質極為複雜，上軟下硬，為及時消除隱患，在交通部門及交警的配合下，周五晚上7時佔用濱海大道兩車道進行地面注漿加固處理。周六7時30分，局部地段出現6×8米、深度約2米的塌陷，無人員傷亡及車輛損失，周邊建構築物未受影響。

為避免擁堵，交警正在開展引導工作，塌陷處正在進行回填處理，計劃在晚高峰前恢復交通。