關稅戰｜官媒：被關稅衝擊的荷里活，早已扛不起美國軟實力的未來

中國官媒、央視旗下自媒體「玉淵潭天」發文稱，關稅對美國社會造成影響，與此同時，國家電影局此前宣布將「適度減少美國影片進口數量」，也持續在美國服務業引發了連鎖反應。



文中指出，荷里活是美國電影業的縮影，也是美國服務業的縮影。透過美國電影行業特別是荷里活對美國政府不滿的聲音，可以看出恐慌正如何在美國不同產業間蔓延。



文中提到，華納兄弟連續三周市值大縮水，已經蒸發66億美元，派拉蒙兩周內市值減少超10%。面對這樣的情況，在最近一檔美國新聞節目中，曾參與《鋼鐵俠3》等影片製作的荷里活電影人對這個判斷表示認同，「這是一個時代的結束——世界和荷里活（又稱好萊塢）互動時代的結束」。



這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

「玉淵潭天」寫道，荷里活的電影極度依賴海外市場的。今年全球票房排名前十的電影中，一些荷里活影片幾乎一半以上的票房是靠海外觀眾撐起來的。

文中指出，荷里活的可能性，正在被特朗普政府親手打破。在全球銀幕前，荷里活大片正在加速失去吸引力。以中國為例，美國荷里活電影佔中國票房比例比較低，但中國市場是荷里活電影的第二大市場。

(玉淵潭天)

法國在2024年上半年，法國本土電影佔據了46.4%的票房份額，而荷里活電影的市場佔有率則從44.2%下降至31.9%。在南亞印度，2024年上半年，荷里活電影在印度市場的票房僅為3080萬美元，市場份額只有7%。

文中也提到，最先被特朗普關稅擊中的，是電影的「地基」——佈景的製作材料。搭景需要大量木材、膠合板和鋼材，這些物料很多都從中國等國進口。關稅的提高，便意味著這些關鍵原料將更昂貴、更難獲得。

向電影佈景組供貨的油漆供應商表示，關稅影響到了他們的進貨成本，他們預計油漆材料價格會上漲30%。而漆，只是佈景的一項材料。電影的布料、配飾和鞋類基本均依賴進口。

對此，荷里活美國聯合服裝公司總裁戴安娜·福斯特就坦言，「我們挺不過去了」，因為她還需要將服裝運送到全球各地客戶的劇組中，而跨境運輸和物流成本正在因關稅而上升。

2025年1月8日，美國加利福尼亞州洛杉磯發生嚴重山火，荷里活山上的荷里活標誌（HOLLYWOOD）被掩蓋在大火造成的濃濃煙霧中。（Getty Images）

文中指出，原材料進出口和跨境運輸，這是電影行業的貨物貿易之一，也是關稅影響體現得最直接的地方。但今年荷里活更依賴的，也更擔心的，其實是廣告、發行、版權授權等服務貿易的收益。

由於美國文化產業的核心盈利點確實在於知識產權和品牌價值。因此，如果中國消費者開始在電影領域對美國產品「降溫」，這種趨勢很可能會進一步外溢，影響到其他依賴美國IP和品牌溢價的行業。

在過去的幾周里，頗具影響力的廣告分析師Brian Wieser和媒體情報公司Magna都下調了他們對2025年廣告增長的預測。Wieser將2025年的展望從去年12月的4.5%下調至3.6%。Magna將其展望從之前的4.9%下調至4.3%。

一面是因關稅增加的成本，一面是因關稅減少的收入，這些都在讓荷里活電影人陷入深淵。即便特朗普於4月11日對部分產品開出豁免，整體貿易政策仍在反覆變化。他表示：「現在每個人都面臨經濟不確定性，導致所有事情都放緩了。」「製片公司本來就很謹慎，現在是真的更謹慎了。」

反映在數據上，FilmLA的報告顯示，2024年洛杉磯攝影棚使用率從90%以上驟降至63%，項目數量和拍攝天數均跌至近六年新低。

2025年第一季度，洛杉磯地區街道上的外景拍攝總天數為5295天，而去年同期為6823天。相比去年，洛杉磯今年第一季度的拍攝天數下降了22%。

2023年至今，洛杉磯每季度拍攝電影總天數，洛杉磯攝影棚租用率大幅減少。（Film LA）

文中指出，觀察美國服務貿易的整體結構可以看到，2023年服務出口總額約1.03萬億美元，進口約7482億美元，主要出口優勢集中在金融服務、知識產權使用費（如軟件和影視）、以及咨詢、廣告等商業服務。

其中，影視行業是美國服務出口的重要組成部分，相關出口約227億美元，進口121億美元，主要賺的是「影視授權費」，也就是將內容版權賣到全球。

但當中國觀眾、乃至全球觀眾，不再為美國的「影視授權」買單，或許正如美國電影人所說的，荷里活已經真的「崩塌」了。「玉淵潭天」發文批評，再回過頭來看美國電影人的表態——特朗普讓美國的時代結束了。事實確實如此，被關稅衝擊的荷里活，早已扛不起美國軟實力的未來。