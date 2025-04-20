「荷里活視帝」兒子患罕病天使症　21歲仍未能自理　擬送長照中心

美國男星哥連費路（Colin Farrell）外型帥氣，有「愛爾蘭種馬」稱號，演技更受到肯定，今年以「企鵝人」奪下金球獎迷你影集／電視電影最佳男主角。



他對私生活很保護，有兩個兒子，大兒子詹姆斯已21歲，但基因缺陷罹患罕見疾病「安格曼症候群」又稱為「天使症」。這樣的孩子臉上常有笑容，卻缺乏語言能力，還會有癲癇等症狀，是完全需要依賴家人照顧才能生存下去。

哥連費路（Colin Farrell）（《邁亞密風雲》劇照）

哥連費路（Colin Farrell）（《美麗有毒》劇照）

哥連費路（Colin Farrell）（《剋．寡婦》劇照）

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哥連費路表示，詹姆斯4歲才學會走路，6、7歲說出第一個詞，19歲時能夠自己吃飯，但隨著他成長，照顧愈來愈力不從心。

他接受《Candis》雜誌訪問透露，他已經和前妻商量，要把兒子送到長照機構，以便在可以獲得更完善的照顧，並讓他有一種社區感。

哥連費路透露，兒子過去曾被診斷是腦麻，但最後確診為天使症罕見疾病，他說：

這很棘手，有些父母會說：「我想親自照顧我的孩子。」我尊重這一點。但我的恐懼是，如果我明天心臟病發作，並且，詹姆斯的母親也離開人世，然後詹姆斯就孤身一人，那該怎麼辦？

他說：

我們希望他能找到一個地方，在那裡他可以過著充實而快樂的生活，感受到與外界的聯繫，而不是只有在家裡，過著日復一日的生活。

哥連費路也因為兒子的關係，創立基金會「Colin Farrell Foundation」，幫助智力障礙的年輕人。他從不隱藏自己的兒子，而是以他為傲，他表示，兒子一直以來都很努力生活、學習。

當他第一次自己吃飯時，他的臉閃閃發光，他自己吃飯的樣子非常地美，我每天都為他感到驕傲。 哥連費路

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