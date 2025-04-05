港零售步內捲2.0！　京東攻港　王維基應戰藏必殺技｜財經解密

當本地零售業的現狀仍在寒冬掙扎，一記重拳再度撼動市場！內地電商巨頭京東上周強勢攻港，更與HKTVmall母企香港科技探索CEO、人稱「魔童」的王維基隔空交火！這場「口水戰」背後反映了內地企業對香港市場的積極佈局。而本地零售業進入「內捲2.0」模式，王維基也展現了他一貫的智慧與策略，為未來做出了精妙的部署！



攻港「攻心計」 京東借王維基「過橋」

中資企業進軍香港本非新鮮事，但像京東這般打鑼打鼓，「挑機」又抽水，就值得一說。上周一，京東在旺角電器街懸掛巨型廣告牌，以「唔賣得貴點夠交租直接「挑機」豐澤、百老滙等傳統實體店。據《香港01》了解，這筆廣告費投放耗資逾千萬。

線下叫囂、線上動真格。京東在FaceBook（臉書）開貼表示「買貴就賠」之際，其App界面的設計與本地電商龍頭HKTVmall也高度相似。此舉可以說直接「惹」到了王維基。他火速在FaceBook重砲反擊，還在業績會上暗諷道「抄功課都要揀個成績好嘅同學抄！」這場口水戰迅速吸引大量網民「食花生」。

網絡的世界有時太認真便輸了。仔細一看，HKTVmall的介面設計其實沒什麼特別，京東此舉有理由相信是「撩交打」、借機造勢。須知道，有「魔童」之稱的王維基，出名敢言又醒目，是本港商界的話題人物。京東今次藉王維基搶眼球，效果遠超於在全港十八區放滿廣告牌。

本地零售業迎「內捲2.0」 陷雙重擠壓困局

素有「魔童」之稱的王維基又怎會看不出京東的小心思，要說「抽水」，京東還要喊他一聲「師傅」。從早期的城市電訊，到後來轉型不再專注電視而是投入HKTVMALL，再到疫情期間生產口罩，這一系列舉措無不引起香港人的關注。王維基此次親自出面回應，表示面對有人抽水造勢，不回應反而對不起自己。況且「踢館」這位不是什麼「二打六」。京東是重量級的泰臣，與之相比，「本地薑」則相對勢弱。

自疫情過後香港零售業面臨結構性變化的困局，市場由「內捲1.0」轉變成「內捲2.0」。「內捲1.0」主要是遊客購買力下跌、港人消費降級，當中離不開中產移民、港人北上消費、負財富效應等因素。數據顯示，去年香港零售業的銷貨價值超過3700億元，較疫情前2018年約4850億，跌超過2成。而最新公布，今年二月零售業總銷貨價值亦按年跌13%，連挫12月；餐飲業同樣受到影響，去年食肆總收益僅約1090億元，較疫情前下跌9.6%。

在這樣的背景下，香港零售業的「捲」已經進入「2.0」階段，內地品牌迅速攻入市場，從餐飲領域向衣、住、行全方位擴展，例如李寧、高德和小米等品牌。這些中資企業在內地的共通特點是擁有豐富的資金和技術，能夠通過價格優勢迅速佔據市場份額。以京東為例，去年淨利潤超過413億人民幣，而HKTVmall的母公司香港科技探索則僅超過6600萬港元。再進一步來看，京東手頭現金有2414億人民幣（約2589億港幣），完全可以在香港這樣的小市場中大打「銀彈政策」。

另一邊廂，消費者在選擇網購平台時愈加重視物流速度和售後服務。京東擁有龐大的直營庫存，並在柴灣增設了一個超過1萬平方呎的營運中心，配備自動化分揀設備，這不僅降低了成本，還提高了處理效率。相比之下，雖然HKTVmall也標榜提供優質的物流服務，但主要依賴本地供應鏈，這可能使其在價格和運營成本上較輸洩。至於在售後服務方面，傳統的店舖維修服務成本高昂，而內地商戶則提供本地退貨及靈活的退換政策。

大敵當前 HKTVmall母企突豪派息

隨著內地品牌在香港市場積極佈局，香港零售業可謂雪上加霜。前一段時間外賣平台也經歷了一輪「廝殺」，Keeta同樣以「燒錢」的策略搶佔市場大餅，最終導致Deliveroo撤出香港市場。前車可鑑，面對「內捲2.0」本地零售商怎麼應招？全行的「餅」似乎難以做大，不再「縮」都算好消息。至於成本，本地人工、舖租貴，都是企業面臨的「死症」。某連銷餐飲企業CEO向《香港01》表示，只有降低租金才能提高本地企業的競爭力，但這並非易事。儘管地舖租金有所下降，許多租約仍不包水電，並不完全適用。此外，業主為了維護店舖估值，寧願空置也不願意降租，而商場減租的難度更大。

在這樣的背景下，「本地薑」應做好充分準備。然而，HKTVmall母企卻離奇逆向操作，儘管去年業績虧損，仍宣布派發「網購十周年特別股息」，每股0.38元，股息率超過25%。以王維基等大股東持有的4億股計算，將獲得逾1.5億元股息。而早前HKTVmall母企回購近2.2億股，註銷後王維基的持股比例將增至約45%。

沙盤推演，這系列舉措似乎暗示HKTVmall可能走向私有化，甚至「賣殼」。不禁令人猜測王維基是否已為未來的退場做好準備，或引入外援抗敵。這場「花生」的發展，值得我們拭目以待。