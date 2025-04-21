中美貿易戰｜又一架737Max原路由內地飛回美國！波音淪關稅戰苦主

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向中國發動的貿易戰正酣之際，路透社早前報道，有原定已交付中國客戶的波音航機由內地廠房折返飛回美國，反映中國航空企業可能應北京的要求，叫停接收在波音預訂的客機。



內媒《第一財經》今日（21日）報道，今日一架即將交付的波音737Max飛機從浙江的舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。



圖為波音737 Max機身，非涉事客機。（網絡圖片）

報道指，舟山波音完工中心主要用於波音737MAX系列飛機的外飾噴漆及交付。由於「對等關稅」，國內航空公司開始暫停接收波音飛機。

2019年11月6日，中國上海第二屆中國國際進口博覽會（CIIE）上展示的波音飛機模型。（Reuters）

路透社4月18日報道，一架上月飛底舟山波音完工中心的737MAX客機，於18日凌晨從舟山起飛，經關島飛回波音總部西雅圖。這架客機原定交付廈門，並已漆上中國南方航空旗下廈門航空的塗裝。業界人士認為，此舉是中國航空公司「退訂」，代表中方對特朗普政府的關稅措施，已採取實際行動進行反制。

報道引述波音公司的數據顯示，波音手上尚有130個未完成訂單來自中國的航空公司和租賃。業內消息人士稱，在波音尚未公布買家的760多架未完成訂單中，很大一部分買家來自中國。