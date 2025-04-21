關稅戰促美國人降低對中國負面觀感　學者：認識到中美已不可分割

美國皮尤研究中心4月17日公布一項調查，顯示美國人對中國的負面觀感正在下降，這一趨勢與特朗普政府近期發動的新一輪貿易戰情緒有所背離。《彭博社》指出，儘管關稅政策日益強硬，但美國民意卻反向呈現出一定程度的「降溫」。中國外交學院教授李海東分析稱，「從精英到普通民眾，美國人已經認識到中美之間是不可分割的」。



內媒《環球時報》報道，此次調查於3月24日至30日進行，針對3605名美國成年人展開。調查結果顯示，對中國持負面看法的比例較去年下降4個百分點，是近5年來首度出現超過3個百分點的跌幅；其中，對中國持「非常負面」態度的比例更銳減10%。

美國左派批評，特朗普和馬斯克關停USAID無異於讓中國、俄羅斯等國家在軟實力層面上搶佔更多陣地。(Reuters)

此外，將中國視為美國「敵人」而非合作夥伴或競爭對手的比例，也下滑了9%。而在「哪個國家對美國威脅最大」的問題上，選擇中國的受訪者比例亦比2023年下降8%。皮尤民調總結指出，「美國人大體上，對中國的態度已略見緩和」。

針對美國政府最近一輪關稅措施，調查結果顯示大多數民眾持否定態度。52%的受訪者認為關稅對美國整體經濟不利，53%則表示關稅政策對個人經濟也將帶來負面影響。《華爾街日報》對此指出，與2021年皮尤調查相比，當時大多數人還認為對自身影響有限，顯示民意正逐漸產生轉變。

2025年4月19日，美國華盛頓，圖為民眾走上街頭抗議特朗普政府施政。（Reuters）

中國外交學院教授李海東接受《環球時報》訪問時分析稱，「上述民調說明，美國民眾體認到對華關稅戰對美國、自身以及世界帶來的負擔和破壞，並且這樣的感受是真切的」。

值得注意的是，年齡層對中國觀感的分化也相當明顯。在50歲至64歲受訪群體中，對中國持「非常負面」看法的比例為37%；在30歲至49歲人群中降至27%；而30歲以下受訪者中僅有21%。

對此，李海東認為，年輕人對中國觀感相對正面，主要因其接觸信息的管道多元、即時。「他們透過網絡、社交媒體以及在華求學或旅遊了解中國，對中國的真實面有更直接的體會。相比之下，年紀偏大的美國人，對華樂觀主義既有政治偏見，還有相當數量的人，在美國的政治人物下，既有政治偏見」。