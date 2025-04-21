關稅戰｜強迫中概股退市！內地學者警告：特朗普還有兩張王牌未出

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向中國發動關稅戰，中國著名國際問題專家、人民大學教授金燦榮17日發文稱，特朗普還有兩張王牌沒出，中國要做好迎戰準備，其中包括把中概股逐出美國資本市場及對中國在美國的資產徵稅。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

文章稱，特朗普如今鐵了心要打關稅戰，短期內不會草草收場。一方面美國債務負擔沉重，拜登執政時期政府開支巨大，財政底子近乎被掏空，這也難怪特朗普恨拜登。在這種情況下，特朗普試圖開源節流，開源方面期望通過關稅收取數千億美元，節流方面則依靠「政府效率部」削減部分開支。

此外，特朗普還希望推動製造業回流美國，在戰略層面妄圖孤立並擊敗中國。綜合這些動機來看，特朗普打關稅戰雖在國內外遭遇諸多阻力，但他仍會堅持推進，接下來大概率還會不斷加碼。

文章稱，美方接下來還可能對中國採取多種行動。一是將徵稅範圍拓展至更多領域；二是把中概股逐出美國資本市場；三是對包括中國在內的部分國家在美國的資產徵稅，直接沒收資產的舉動過於激進，徵稅則相對更具操作性；四是進一步限制美資企業對華投資。

其中，第二點和第三點對中國的衝擊相對大一些。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期接受媒體採訪時稱，不排除中概股在美國退市的可能性。這可不是開玩笑的。

文章稱，「在華爾街上市的這幫弟們，得琢磨一下轉移平台了，實在不行到香港上市吧」。有些人問，美國會不會沒收中國持有的美債？筆者覺得不會。如果特朗普這麼做，那他是不準備活了。