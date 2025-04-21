受賄5730萬　國家開發銀行原副行長李吉平被判14年　處400萬罰金

2024年3月13日，中央紀委國家監委公布，國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。李吉平是去年被通報調查的第10位中管幹部，也是全國兩會結束後首名被查的中管幹部。



今日（4月21日），河南省信陽市中級人民法院一審公開宣判國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平受賄案，對被告人李吉平以受賄罪判處有期徒刑十四年，並處罰金人民幣四百萬元（人民幣，下同）；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，2001年至2021年，被告人李吉平利用擔任國家開發銀行政策研究室主任，國家開發銀行四川省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委組織部副部長、人事局副局長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，為有關單位和個人在貸款審批、工程承攬等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣5730萬余元。

信陽市中級人民法院認為，被告人李吉平的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒於李吉平歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。