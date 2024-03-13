兩會後首「虎」　國家開發銀行原副行長李吉平受查

中央紀委國家監委網站周三（13日）公布，國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。李吉平是今年通報被查的第10位中管幹部，也是全國兩會結束後首名被查的中管幹部。



公開資料顯示，李吉平1955年生，遼寧大連人，高級經濟師。1979年至1983年就讀於遼寧財經學院（現東北財經大學）基建財務與信用專業。李吉平1983年至1994年就職於中國建設銀行總行。

李吉平1994年3月起在國家開發銀行工作。其中，於1999年至2003年任國家開發銀行政策研究室主任，2003年至2007年任四川省分行行長，2008年9月至2016年1月任國家開發銀行副行長。2012年4月，李吉平任中國開發性金融促進會副會長，2014年11月任中國開發性金融促進會執行副會長。

國家開發銀行成立於1994年，是國家出資設立、直屬國務院領導、支持中國經濟重點領域和薄弱環節發展、具有獨立法人地位的國有開發性金融機構。十八大以來，該行先後有多名幹部涉腐被查。包括國家開發銀行原黨委副書記、監事長姚中民；國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦；時任國家開發銀行黨委委員、副行長何興祥；國家開發銀行原黨委委員、副行長周清玉；國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生。