加大反貪力度！今年首季18.5萬官員遭處分　基層掃蕩人數飆破13萬

中央紀委國家監委今（22）日發布通報指出，今年第一季全國共處分18.5萬名違紀官員與其他相關人員，較去年同期的12.1萬人大幅增加逾五成。其中農村與企業等基層人員遭處分人數增幅最為明顯，佔總人數七成以上。



根據通報，今年第一季受處分官員包含省部級幹部14人、廳局級幹部910人、縣處級幹部7216人、鄉科級幹部2.3萬人，以及一般幹部2.4萬人。此外，農村、企業等其他人員多達13萬人，顯示官方反腐掃蕩向基層延伸。

相較去年同期，僅有省部級幹部12人、廳局級幹部948人、縣處級幹部6241人、鄉科級幹部1.7萬人、一般幹部1.6萬人與農村及企業人員8.1萬人受處分，今年整體處分人數增加約53%。

北京官方正一手打貪，另一手整頓吏治，以期改善施政。（Getty Images）

紀委監委指出，第一季共接獲信訪舉報83.4萬件次，其中檢舉控告類信訪23.1萬件次，處置問題線索50.2萬件，立案調查22萬件，包括13名省部級幹部、1,037名廳局級幹部、8,285名縣處級幹部、2.7萬名鄉科級幹部，以及1.9萬名現任或原任村黨支部書記、村委會主任。

通報指出，「翔實的數據再次傳遞出反腐敗一步不停歇、半步不退讓的強烈信號」。

紀委網站另指出，自4月以來，已有三名中管幹部被立案調查，包括十四屆全國政協教科衛體委員會副主任楊小偉、山西省委副書記兼省長金湘軍，以及江蘇南京市人大常委會黨組書記、主任龍翔，三人均因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查與監察調查。

通報強調，反腐工作將聚焦「權力集中、資金密集、資源富集」的領域，嚴查「關鍵少數」特別是「一把手」與領導班子成員違紀問題，持續整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題。

對於農村與企業等基層人員遭處分人數激增，通報表示，「這正是紀檢監察機關堅守以人民為中心的根本政治立場，深入整治群眾身邊腐敗和不正之風，切實維護人民群眾利益的具體實踐。」

通報最後指出，群眾身邊不正之風和腐敗問題整治不可能一蹴而就，並援引1月6日舉行的中紀委四次全會內容稱，要聚焦縣以下這一關鍵環節、薄弱環節，再狠抓兩年，確保取得更大成效。同時，通報強調當前「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」，必須打好這場「攻堅戰、持久戰、總體戰」，透過不懈努力，換來「海晏河清」。