中學校長貪占420萬膳食費　山西整治「校園餐」腐敗已處分1994人

去年4月，山西省紀委監委在全省範圍內開展中小學校園食品安全和膳食經費管理突出問題專項整治，發現臨汾市汾西縣第二中學校（下稱汾西二中）原校長趙孟鎖貪占逾420萬元（人民幣，下同）膳食經費。

4月7日，《人民日報》報道了本案詳情，並披露山西整治校園餐腐敗已處分1994人。



據報道，去年4月以來，山西省紀委監委在全省範圍內開展中小學校園食品安全和膳食經費管理突出問題專項整治。在一次摸排中，汾西縣紀委監委從汾西二中的食堂閉路電視畫面發現端倪。

汾西縣紀委監委辦案人員發現，該校食材入庫斤數與票據嚴重不相符。通過實地走訪，汾西縣紀委監委發現，食堂的實際食材供貨商為汾西二中時任校長趙孟鎖的親弟弟趙某亮，食堂負責人亢某也是趙孟鎖的前同事。

調查發現，2021年，趙孟鎖在調任汾西二中校長後，就發現學校向有關部門報送的膳食費用與實際花銷存在差距。於是，趙孟鎖開始利用制度漏洞謀取個人私利。

臨汾市汾西縣第二中學校原校長趙孟鎖。（紅星新聞）

經統計，2021年9月至2024年5月期間，汾西二中實際應該用於購買食材的費用總額為1072萬多元，趙孟鎖等人截留、套取、擠占食材費就達到420多萬元，占食材費總額40%。此外，還存在食材以次充好、菜品以素代葷、結餘食材去向不明等情況，「真正吃到學生口中的不足60%」。

2024年8月，趙孟鎖被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題已被移送檢察機關依法審查起訴。

從2024年9月開始，汾西二中採取學生家長參與飯菜製作的方式保障食堂飯菜質量。（紅星新聞）

報道介紹，「校園餐」專項整治中，單是汾西縣紀委監委就發現問題線索31條，處分相關人員共18人。截至目前，山西省紀檢監察機關已查處貪占學生餐費、插手招標採購、收受回扣等問題累計立案1827件、處分1994人。

國家審計署此前發布2023年度審計報告曾披露，2021年至2023年8月，在被重點審計的13省159縣中，有66個縣挪用了19.51億元的學生營養餐補助資金，用於償還地方債務和其他支出。

2024年，國家監委督促有關部門首次摸清全國中小學食堂及供餐情況等底數，指導各級監察機關依法查處貪占學生餐費、插手招標採購、收受回扣等問題3.8萬件，處分2.3萬人。