林毅夫：中美經濟確存在「脫鉤」風險　但「完全脫鉤」可能性不大

中美貿易戰持續之際，中國公共外交協會周一（21日）在北京舉行經濟專題「臨甲7號」沙龍活動，著名經濟學家、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，中美經濟確實存在「脫鉤」的風險，但「完全脫鉤」的可能性不大。



林毅夫表示，高額的關稅最終會導致美國的企業和美國人民受到巨大的傷害，美國的企業需要中國的市場和供應鏈，美國民眾也需要中國價廉物美的產品，對中國出口到美國的產品加徵關稅，也讓美國老百姓的生活開銷增加很多，所以民眾也會想方設法省錢。他舉例，最近注意到一些中國電商平台，比如Shein、Temu，以及最近興起的「敦煌網」等平台，吸引了很多美國消費者，原因是這些平台可以以小包裹的形式享受稅收豁免。

林毅夫強調，貿易是互利共贏的事業，對所有參與國都有益。特朗普政府對全球徵收「對等關稅」的邏輯，實際上就是美國長期以來「自己生病、讓別人吃藥」這套一以貫之的邏輯，「80年代是日本，現在又怪中國，不解決自己的問題」。他認為，美國這種做法，從表面上看短期對其自身有利，但長期來看卻沒有解決任何問題，對美國人民和美國企業都會造成傷害。

林毅夫特別提到，1929年紐約股市崩盤後，美國就出台了高關稅試圖保護自己的就業等等，結果造成了整個20世紀30年代的大蕭條，「希望美國吸取教訓，希望這種情形不要再發生」。

林毅夫還警告說，對美國產業發展來說，保護主義政策最終只能適得其反，美國產業、特別是高科技企業將受到雙重打擊。一方面，特朗普政府的高關稅政策是要保護美國一些沒有比較優勢的產業，這些產業即使真的復蘇，它的生產成本、它的競爭力也是不高的，需要長期保護、補貼才能存活。另一方面，美國具有比較優勢的產業，如高科技產業，很可能將面臨出口市場萎縮的風險，美國對其他國家採取關稅措施，很可能會遭到其他國家的反制；對美國具有比較優勢的高科技企業來說，出口會很難受。

林毅夫認為中美經濟「完全脫鉤」可能性不大。（澎湃新聞）

林毅夫進一步表示，高科技產業依賴於大規模投資，而盈利能力則取決於市場規模，在出口市場萎縮的情況下，一些具有比較優勢的產業，很可能從高盈利變為低盈利甚至不盈利，而如果出現低盈利甚至不盈利的情況，其研發能力必然受到影響，維持技術領先的能力也會受影響。所以總的來講，這些所謂的「讓美國再次偉大」的政策，很可能導致的結果剛好相反。」

最後，林毅夫強調，面對美國的保護主義和單邊霸淩，最有效的方式仍是各國重新致力於世貿組織的多邊框架，加強區域合作，擴大市場開放，並擴大相互貿易以降低風險。

他解釋說，從經濟學理論上來說，保護主義只會帶來雙輸甚至多輸的結果，但大體量經濟體的損失會比小體量經濟體的小，「作為單一經濟體，美國的經濟佔全球GDP的15%，是最大經濟體，這也是特朗普為什麽一直會宣稱自己牌很多的原因」。但同樣的，除美國外的經濟體如果團結起來，就佔全球經濟的85%，這樣的合作就是一個大經濟體，「只要有信心，有合作，我們就能克服這些挑戰」。