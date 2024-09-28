林毅夫評中國經濟：長期來看發展新質生產力存在許多優勢

周六（28日），2024清華五道口首席經濟學家論壇在北京舉行。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在會上就中國經濟表示，短期來看，中國有足夠大的政策空間，長期來看，中國發展新質生產力存在許多優勢。



林毅夫表示，當前經濟的低迷，比如股市不振、民間投資意願低、居民消費乏力等是短期問題，是耐心不足。對此，中國有非常充分的財政政策、貨幣政策、金融政策空間，只要應用好這些政策，信心應該可以穩定，經濟得以恢復正常增長。隨著近期一系列政策措施的出台，公眾信心已經恢復，並明顯體現在股票市場上，相信經濟止跌回升應該可以預期。

對中國而言，林毅夫認為重要的還是長期的經濟增長，這需要生產力水平不斷提高，而生產力水平不斷提高需要現有產業不斷技術創新、附加值更高的產業必須不斷湧現，這就是新質生產力的發展。中國有很多機會發展新質生產力，在新興產業，包括人工智能、大數據等方面，與發達國家站在同一條起跑線上；同時中國與其他國家相比存在三大優勢，一是人才優勢、二是超大規模的國內市場、三是最完整的制造業生態。

林毅夫認為，中國的電動汽車、無人機、太陽能板、鋰電池等新興產業的優勢已經顯現出來，當然，中國的產業大多數集中在傳統產業方面，其中已經有不少在國際領先，比如高鐵、家用電器、造船等，其他還沒達到國際領先水平、還在追趕的傳統產業方面，中國有後來者優勢，可以利用引進、消化、吸收作為再創新的方式，這種方式風險成本比較低。此外，傳統產業也有可能利用數字化改造實現換道超車，當中最明顯的就是電動汽車，通過數字化、人工智能，已經從長期的追趕狀態變成領先國際。

林毅夫認為，中國的電動汽車等新興產業的優勢已經顯現出來。圖為2023年10月19日，比亞迪電動汽車正式進入匈牙利乘用車市場。（新華社）

不過林也提醒，發展新質生產力要防止一哄而上，最重要的是要因地制宜，在有效市場和有為政府的共同作用之下，把各地的比較優勢發展成市場中的競爭優勢。

林最後稱，總的來講，當前中國面臨百年未有之大變局，加速演進的國際形勢、來自外部的打壓或不斷增加，國內也會有一些短期的結構調整中的波動，甚至是前幾年表現出來的內需不足。但發展是解決一切問題的基礎和關鍵，短期來看，中國有足夠大的政策空間，使經濟能夠穩定向好。而長期來看，中國在發展新質生產力，不管是新興產業還是傳統產業方面都存在許多優勢，只要這些優勢在有效市場、有為政府的共同作用之下發揮出來，中國經濟一定能夠繼續維持中高速增長，並一定能夠實現2049年實現第二個百年奮鬥目標的預期。