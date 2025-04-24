神舟二十號發射取得圓滿成功 航天員乘組報告感覺良好
撰文：孫聖然
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神舟二十號載人飛船瞄準周四（4月24日）17時17分發射，飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。
17時35分，神舟二十號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。
【17:35】神舟二十號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。
【17:32】神舟二十號航天員乘組報告感覺良好。
【17:30】太陽翻板展開。
【17:27】船箭分離。
【17:17】神舟二十號載人飛船發射升空。
【16:20】艙門關閉。
【15:02】三名航天員已進入飛船返回艙。
【14:51】三名航天員已進入塔架九層平台，做發射前準備。
【14:25】神舟二十號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。
搭載神舟二十號載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭，即將在酒泉衛星發射中心發射升空。
神舟二十號航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。
當中，航天員陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王杰均來自於中國第三批航天員，是首次執行飛行任務。其中，陳中瑞入選前是空軍飛行員；王杰入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。
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