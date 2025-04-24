神舟二十號發射取得圓滿成功　航天員乘組報告感覺良好

神舟二十號載人飛船瞄準周四（4月24日）17時17分發射，飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。

17時35分，神舟二十號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。



神舟二十號發射取得圓滿成功。（香港01直播截圖）

神舟二十號航天員乘組報告感覺良好。（香港01直播截圖）

太陽翻板展開。（香港01直播截圖）

船箭分離。（香港01直播截圖）

【17:35】神舟二十號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。

【17:32】神舟二十號航天員乘組報告感覺良好。

【17:30】太陽翻板展開。

【17:27】船箭分離。

神舟二十號發射升空。（香港01直播截圖）

神舟二十號發射升空。（香港01直播截圖）

神舟二十號發射升空。（香港01直播截圖）

神舟二十號發射升空。（香港01直播截圖）

神舟二十號點火發射。（香港01直播截圖）

神舟二十號點火發射。（香港01直播截圖）

【17:17】神舟二十號載人飛船發射升空。

神舟二十號載人飛船瞄準17時17分發射。（香港01直播截圖）

楊利偉。（香港01直播截圖）

神舟二十號載人飛船瞄準17時17分發射。（香港01直播截圖）

艙門關閉。（香港01直播截圖）

【16:20】艙門關閉。

三名航天員已進入飛船返回艙。（香港01直播截圖）

陳冬。（香港01直播截圖）

王杰。（香港01直播截圖）

陳中瑞。（香港01直播截圖）

【15:02】三名航天員已進入飛船返回艙。

三名航天員抵達發射場。（香港01直播截圖）

三名航天員抵達發射場。（香港01直播截圖）

神舟二十號瞄準4月24日17時17分發射。（香港01直播截圖）

【14:51】三名航天員已進入塔架九層平台，做發射前準備。

神舟二十號航天員出征儀式。（香港01直播截圖）

航天員乘車前往發射場。（香港01直播截圖）

神舟二十號航天員出征儀式。（香港01直播截圖）

【14:25】神舟二十號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。

搭載神舟二十號載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭，即將在酒泉衛星發射中心發射升空。

神舟二十號航天員出征儀式。（香港01直播截圖）

神舟二十號航天員出征儀式。（香港01直播截圖）

航天員乘車前往發射場。（香港01直播截圖）

神舟二十號航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。

當中，航天員陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王杰均來自於中國第三批航天員，是首次執行飛行任務。其中，陳中瑞入選前是空軍飛行員；王杰入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。

神舟二十號載人飛行任務乘組航天員陳冬。（香港01直播截圖）

神舟二十號載人飛行任務乘組航天員王杰。（香港01直播截圖）