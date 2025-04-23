神舟二十號載人飛行任務新聞發布會宣布，神舟二十號載人飛行任務訂於24日（周四）下午5時17分發射。神舟二十號航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。



神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

神舟二十號航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。（截圖）

陳中瑞。（截圖）

王杰。（截圖）

新聞發布會發言人表示，「航天員陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長」。陳中瑞和王杰均來自於我國第三批航天員，是首次執行飛行任務。其中，陳中瑞入選前是空軍飛行員；王杰入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。

神舟二十號船箭組合體已於本月16日轉運至發射區，計劃將於近日擇機發射。4月20日，發射場區組織各單位展開全系統合練。

此次合練，酒泉衛星發射中心測發系統全部崗位參加，在發射場系統的統一調度下，塔架、火箭、飛船等分系統進行功能檢查，從飛行準備、點火起飛到船箭分離，實施全過程模擬演練。