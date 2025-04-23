神舟二十號航天員乘組亮相　指令長陳冬對團隊充滿信心

4月23日，神舟二十號載人飛行任務的乘組航天員，陳冬、陳中瑞、王杰，在酒泉衛星發射中心與中外媒體見面。

此次乘組三人分別是飛行員和工程師出身。擔任指令長的陳冬表示對團隊充滿信心，合則三頭六臂；分則獨當一面。



2025年4月23日，陳冬、陳中瑞、王杰在酒泉衛星發射中心與中外媒體見面。（香港01直播截圖）

陳冬表示，期待通過飛行收獲更多經驗、更多突破，自己會全力以赴，將帶領乘組完成既定任務，向著浩瀚宇宙勇毅前行。

陳冬提到，神舟二十號乘組經過長時間的組隊訓練，彼此間非常了解，默契十足。團隊既展示出飛行員精準的操控能力和敏捷的思維，又展示出工程師嚴謹的態度和紮實的理論功底。他們三人勤奮、堅韌、細致、團結，為任務貢獻自己的智慧與力量。我對我們的團隊充滿信心：合，三頭六臂，群策群力；分，各司其職，獨當一面。

神舟二十號載人飛行任務乘組航天員陳冬。（香港01直播截圖）

陳中瑞曾是一名戰鬥機飛行員，他表示，航空航天事業的發展帶給我們無限自豪，能夠將個人夢和中國夢、航天夢緊密相連，他感到很幸福，「心懷蒼穹，腳踏實地；逐夢九天、不負韶華」。

神舟二十號載人飛行任務乘組航天員陳中瑞。（香港01直播截圖）

王杰表示，當個人夢想與國家發展「交會對接」，並為之奮鬥，每一份努力都熠熠生輝，為建設航天強國貢獻自己的力量。

神舟二十號載人飛行任務乘組航天員王杰。（香港01直播截圖）

神舟二十號載人飛行任務新聞發佈會宣布，神舟二十號載人飛行任務訂於24日（周四）下午5時17分發射。神舟二十號航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。

乘組包括2名航天駕駛員和1名飛行工程師，陳冬即將成為第二批航天員中首位三次飛天的航天員，陳中瑞、王杰均為第三批航天員，即將踏上個人首飛之旅。

神舟二十號航天員乘組將在太空駐留6個月，預計10月底返回地球。

2025年4月23日，陳冬、陳中瑞、王杰在酒泉衛星發射中心與中外媒體見面。（香港01直播截圖）