浙江金華私家車小學外衝撞人群 家長幼童倒地哀嚎 眾人抬車施救
撰文：鄭寧
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4月22日，浙江省金華市蘇孟小學門口發生車禍，下午放學時傳出有車輛衝撞人群，多名學生被撞後送醫救治。網絡有影片流傳，可以看到有多名成人、兒童倒地，目前官方並未對事件作出回應，尚不清楚傷亡人數。
事故發生在金華市蘇孟鄉中心小學，車禍發生在當天傍晚5時45分，網傳影片中可見，一輛銀色私家車停在校門外，現場成年人、背著書包的小學生等多人倒地不起，哀嚎一片。還有許多人圍著肇事車輛，試圖將車輛抬起，救出卡在車底的受傷小童。
對於事件，浙江金華市婦幼保健院僅表示，醫院的確接診兩名上述事件的傷者，但拒絕透露更多資訊。當地鄉政府、警方等則拒絕透露事件，需待官方通報。另外金華經濟技術開發區管理委員會教育局表示，已成立工作專班前往現場處置，具體情況需待通報。
近兩年，內地發生多起無差別攻擊事件。2023年1月，廣州一輛寶馬車在鬧市區衝撞人群，造成5人死亡；2024年11月11日晚間，珠海體育中心外，62歲的樊維秋駕駛一輛越野車，衝撞人群造成至少35人死亡， 43人受傷；2024年11月16日，也就是珠海攻擊事件發生5天後，江蘇無錫工藝職業技術學院發生持刀攻擊事件，造成8人死亡，攻擊者是21歲男子徐加金，曾在該校就讀。樊、徐在今年1月20日遭執行死刑。
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