江蘇高校無差別斬人8死17傷　21歲男執行死刑　因無法畢業行兇

江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院去年11月發生無差別斬人案，造成8人死亡、17人受傷，21歲疑犯徐加金被當場拘捕。



央視報道，江蘇省無錫市中級法院1月20日（周一）收到最高法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對兇手徐加金執行了死刑。無錫市檢察院依法派員臨場監督。



兇手走近鏡頭，可以清楚看到他手上持有利刃。（影片截圖）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

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報道指，臨刑前，徐加金與其近親屬進行了會見。

2024年12月17日，無錫市中級法院以故意殺人罪判處徐加金死刑，剝奪政治權利終身。宣判後徐加金服判。

最高法院認為，徐加金故意非法剝奪他人生命，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果特別嚴重，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲，遂依法核准徐加金死刑。

一名男子懷疑遭兇手刺中，一度倒地，但幸而成功起身逃走。（影片截圖）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

據早前警方通報指，經初步調查，徐加金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發洩行兇，徐加金對其犯罪行為供認不諱。

網傳影片及照片顯示，多人受傷後躺在地上，部分人衣服染血，地上也有血漬。有網民表示，「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去。」網傳消息又指兇手躲在草叢裏捅人。

疑似遺書傳出

內地網上也傳出徐加金留下的遺書稱，他每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資，此外學校還以他考試沒過為由而不給他發畢業證書，他聲稱「大部分人考試基本全是作弊」。遺書聲稱「我希望我的死可以推動勞動法進步」、「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。