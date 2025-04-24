關稅戰｜商務部召開外資企業圓桌會　冀堅定信心、化危為機

4月23日，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激主持召開外資企業圓桌會，就美加征關稅給在華外資企業投資經營帶來的影響與企業交流。



凌激表示，習近平主席3月28日在會見國際工商界代表時指出，外資企業特別是跨國公司在維護世界經濟秩序發揮着重要作用，也承擔着重要責任。近期，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈穩定，包括中國在內的各國企業都是受害者。為維護自身正當利益和國際公平正義，中方堅決反制。希望外資企業發出理性聲音，堅定信心、克服困難、化危為機，共同戰勝單邊主義和保護主義。中國將繼續擴大高水平對外開放，切實維護外資企業合法權益，更加主動積極為外資企業在華生產經營排憂解難，努力保障產供鏈穩定暢通，推動解決外資企業問題訴求。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

與會企業代表表示，習近平主席3月28日重要講話給外資企業帶來了信心和克服困難的勇氣。面對嚴峻複雜的外部環境，中國政府始終高度重視解決外資企業在華發展遇到的問題，堅持擴大對外開放，中國的外資政策持續、穩定、可預期，願繼續對華投資，深化互利合作，共同應對挑戰。

商務部召開外資企業圓桌會。（新京報）

會議由中國外商投資企業協會主辦，80餘家外資企業和在華外國商會代表參會。財政部、商務部、海關總署、國家藥監局有關司局負責人參會並回應企業反映的問題訴求。