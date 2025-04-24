廣東省發改委原副主任吳道聞　涉嚴重職務違法被開除公職

廣東省發展改革委原副主任、省能源局原局長吳道聞，涉嫌嚴重職務違法，被開除公職。



據廣東省紀委監委消息，經廣東省委批准，廣東省監委對廣東省發展改革委原副主任、省能源局原局長吳道聞，嚴重職務違法問題進行了立案調查。

經查，吳道聞罔顧中央八項規定精神，違規收受禮金；無視組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違反廉潔要求，違規從事營利活動；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在業務承攬、項目推進等方面謀利，並非法收受巨額財物。

吳道聞行為已構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

吳道聞。（網上圖片）

依據《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，由廣東省監委給予其開除公職處分；沒收其違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，吳道聞，男，漢族，1966年2月生，無黨派，研究生。

他曾長期任職東莞市，曾任東莞市建設局副局長、總工程師等職，2004年任東莞市副市長，2014年任廣東省發展改革委副主任，2018年兼任省能源局局長，至2024年11月15日被查。