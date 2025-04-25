國新辦：2024年市監部門查辦知產領域侵權行政違法案件4.4萬件

國務院新聞辦公室周五（25日）舉行新聞發布會，介紹《中國打擊侵權假冒工作年度報告（2024）》有關情況。會上透露，2024年市監部門查辦知產領域侵權行政違法案件4.4萬件。



市場監管總局副局長白清元介紹，2024年，中國經濟發展穩中有進，創新能力進一步提升。世界知識產權組織發布的《2024年全球創新指數報告》顯示，中國是10年來創新力上升最快的經濟體之一。最新發布的《報告》，從7個方面梳理了2024年中國打擊侵權假冒工作的新措施、新成效。

一是頂層設計不斷完善。強化政策引領和工作協同，全面優化打擊侵權假冒工作機制，全方位加大知識產權保護力度，持續提升知識產權轉化運用能力。

二是法規制度更加健全。適應發展需要，回應社會關切，制修訂一批法規規章，進一步規範行政執法，提升保護效能。

三是行政執法持續加強。聚焦互聯網、民生、版權等重點領域，農資、食品藥品等重點產品，出口、寄遞、商標專利申請代理等重點環節，持續開展整治行動，更好維護經營者、消費者權益，不斷優化營商環境。2024年，全國市場監管部門共查辦商標、專利等領域行政違法案件4.4萬件，涉案金額11.29億元，移送司法機關1311件。

四是司法保護務實開展。深入推進“昆侖2024”等專項行動，深化知識產權檢察綜合履職，提升知識產權審判質效，持續加大對侵權假冒犯罪行為刑事打擊力度。2024年，檢察機關批捕假冒偽劣商品犯罪15197人，全國法院一審審結各類知識產權案件49.41萬件。《報告》中介紹了部分典型案例，感興趣的媒體朋友可以參閱。

五是監管服務全面優化。強化信用監管，持續提升市場整體信用水平；加強知識產權糾紛調解工作，不斷豐富調解模式；加大行政指導力度，幫助經營主體合規經營。

六是宣傳引導注重實效。在重要時間節點舉辦系列宣傳活動，發布典型案例，全領域、全鏈條展示監管執法成效；大力提升全社會知識產權保護意識，進一步營造打擊侵權假冒的良好社會氛圍。

七是國際合作有力推進。積極參與全球治理，深入開展跨國知識產權執法聯合行動，構建互利共贏的執法合作機制，推動全球知識產權治理體系向著更加公正合理方向發展。

白清元介紹，《報告》還指出，當前，新一輪科技革命和產業變革深入推進，世界經濟數字化、綠色化、智能化進程不斷加快。中國政府願同各方一道，繼續加強合作，堅定維護國際知識產權多邊體系，為打造有利於創新發展的國際環境、增進人類福祉貢獻中國力量。