員工帶技術機密跳槽　吉利控威馬獲賠6.4億　創知識產權官司新高

吉利汽車2018年控告威馬汽車侵害其電動車底盤技術秘密案，歷時6年終審。中國最高人民法院近日判決威馬汽車應賠償6.4億餘元（人民幣，下同），創內地知識產權侵權訴訟判賠數額歷史新高。



內媒報道，最高人民法院知識產權法庭14日指，近日審結一宗吉利汽車與威馬汽車之間因大量員工「跳槽」引發的新能源汽車底盤技術秘密侵權糾紛上訴案。該案原告索賠額高達21億元，最高人民法院二審適用2倍懲罰性賠償，判決侵權人賠償經濟損失及維權合理開支合計約6.4億餘元。

案情顯示，成都高原公司（吉利關聯公司）的高級管理人員及技術人員等近40人在2016年7月前後陸續離職，加入威馬及其關聯公司，從事包括新能源汽車底盤技術研發在內的相關工作。

2018年，吉利發現威馬集團、威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司以上述部分離職人員作為發明人或共同發明人，利用在原單位接觸、掌握的有關新能源汽車底盤應用技術以及其中的12套底盤零部件圖紙及數模承載的技術信息申請了12件實用新型專利。

最高法院認定，威馬顯然具有接觸吉利涉案技術秘密的管道和機會；威馬非法獲取、使用了全部涉案技術秘密且部分披露了涉案技術秘密。

起訴書則指出，威馬EX系列型號（包括EX5、EX6、E5）電動汽車均侵害了吉利涉案技術秘密。

威馬因為經營不善，去年10月已申請破產重整。3月29日召開第一次債權人會議，顯示該公司總負債高達203.67億元。