總獎金395萬元！2023年粵港澳大灣區高價值專利培育布局大賽啟動

8月14日，2023年粵港澳大灣區高價值專利培育布局大賽（以下簡稱「灣高賽」）啟動儀式在廣州南沙舉行。大賽將設置金獎、銀獎和優秀獎共50項，總獎金395萬元（人民幣，下同），報名截止時間為9月15日。



記者了解到，2023年「灣高賽」由廣東省市場監督管理局（知識產權局）、廣州市人民政府、香港特別行政區政府知識產權署和澳門特別行政區政府經濟及科技發展局共同主辦，將繼續錨定國家重點發展培育的戰略性新興產業領域，以技術領先、市場潛力大、落地轉化實施概率大的戰略性產業集群高價值知識產權為參賽對象。

值得一提的是，本屆「灣高賽」選擇落地廣州，與廣州在高價值專利培育布局和知識產權高效益運用中取得顯著成效有緊密關聯。近年來，廣州獲批國家知識產權強市建設示範城市，入選首批國家知識產權保護示範區建設城市。今年上半年，廣州有效發明專利量已突破12萬件；擁有有效註冊商標224萬件，實現知識產權質押融資超過160億元，同比實現倍增。

另據統計，四年多來「灣高賽」累計吸引2699個高價值專利項目參賽，居全國同類大賽之首，涉及專利總量超1.5萬件，其中發明專利佔比達60%以上。2022年，「灣高賽」更是成功入選首批知識產權強國建設典型案例。

與此同時，「灣高賽」推動出台了《高價值專利培育佈局工作指南》省級地方標準，引導帶動一批創新主體積極開展高價值專利培育佈局工作，已成為粵港澳大灣區知識產權合作發展的重大品牌活動。