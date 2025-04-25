北京正與更多東盟鄰國建立「2+2機制」　抗美布局日益明顯

受訪學者分析，在中美關係因貿易戰而全面惡化的大背景下，中國正以「外交、國防2+2對話機制」為新抓手，積極拉攏東盟成員國，以抗衡美國在本區域的影響力，預計中國接下來將推動與更多區域國家建立2+2機制。



中國和印尼4月21日在北京舉行外長、防長對話機制下的首次部長級會議，兩國在2023年就建立2+2對話機制。中國官方稱，這是中國在全球建立的首個部長級2+2機制。

國家主席習近平上周訪問馬來西亞和柬埔寨期間，2+2對話機制也提上議程。

馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣2024年9月訪問中國期間，曾向習近平提及自己擁有華裔血統，其高祖母是祖籍中國的黃亞嬌。（路透社）

根據中馬聯合聲明，雙方同意建立外交國防「2+2」對話機制，進一步拓展高水平戰略溝通渠道和政治安全合作平臺。中柬聯合聲明則說，雙方決定建立外長、防長「2+2」戰略對話機制，就重大戰略問題及時協調立場並推進有關領域合作。

國防部發言人張曉剛4月24日在例行記者會上，回應內地媒體提問有關中馬、中柬兩軍關係時，兩次提及2+2對話機制。

2025年4月17日，中國國家主席習近平在柬埔寨金邊和平大廈會見柬埔寨首相洪馬內。（新華社）

他稱，中馬建立外交、國防「2+2」對話機制，深化國家安全、防務、執法交流合作，中國願與馬國開展更多聯演聯訓、海上安全、多邊協作等交流合作。他也說，中國願與柬埔寨用好新設立的外長、防長「2+2」戰略對話機制，不斷豐富拓展教育訓練、聯演聯訓、醫療衛勤、裝備技術等領域務實合作。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員黎良福向《聯合早報》分析，美國是與最多國家建立「外交國防2+2對話機制」的老手，中國在這方面起步較晚，但正積極推進與東盟國家建立這樣的機制。

按黎良福觀察，美國傳統上與其認為志同道合、價值觀趨同的國家建立外交國防對話機制，反映雙方存在一定程度的信任，中國則選擇與認同構建命運共同體的國家建立機制。有八個東盟成員國已與中國簽署推進建設命運共同體聯合聲明，菲律賓和新加坡除外。

黎良福說，事實上，中國與越南已建立外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制，雙方去年12月舉行首次會議，但並非部長級會議。

圖為2025年平4月14日，國家主席習近平到訪越南，與越南總理范明政會面。（Reuters）

黎良福分析，隨著中美關係因貿易戰全面惡化，加上美菲防衛關係日趨緊密，中國將愈發重視與周邊國家的關係，外交、國防「2+2」對話機制將成為中國拉攏東南亞國家的新抓手。他評估，中國會爭取與更多東南亞國家建立「2+2」機制，但南海問題仍是主要障礙，而且「沒有一個國家會全面倒向中國或美國，就是取平衡」。

暨南大學東南亞研究所所長張雲則說，中國與東盟國家建立2+2對話機制，主要是為推動雙邊關係中高層次的跨部門協作，提升戰略互信，提高雙邊合作的效率與深度。

他說，2+2機制能夠使雙方在安全防務與外交政策上協調一致，在敏感議題上交換意見，降低誤判風險，也有利於協力應對地區衝突、海洋安全、技術安全等區域性、全球性安全議題。但他強調，2+2對話機制與南中國海問題無直接關聯。

在4月24日的國防部例行記者會上，再有外媒就中共中央軍委副主席何衛東一個多月未公開露面提問。

針對《法新社》記者提問何衛東是否因腐敗問題被調查時，張曉剛僅簡短回應，「我們此前已就此問題做了回應」， 與另一位發言人吳謙此前回應媒體時一樣，並未嚴詞駁斥或闢謠，也未表達不滿。

何衛東最後一次公開露面，是在3月11日、中國全國兩會閉幕當天。4月2日北京通州區的義務植樹活動，以及4月8日在北京舉行的中央周邊工作會議，均未見他的蹤影。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

