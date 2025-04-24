中美貿易戰｜華拉攏美國盟友共抗特朗普　學者：軟硬兼施攻防兼備

中國官方本周首次明確警告各國與白宮談判時勿損其利益後，中方同時加碼拉攏美國盟友，共抗特朗普政府發起的關稅戰。



《聯合早報》報道，有學者分析，北京目前明顯更擔憂白宮轉向與第三方國家展開個別貿易談判，由此加碼遏制中國，因此本周開始採取軟硬兼施、攻防兼備的策略，對第三方國家強硬發出警告後，又調低姿態與美國盟友展開雙邊接觸促合作共贏。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

綜合媒體報道，近日中國總理李強通過中國駐日大使吳江浩向日本首相石破茂轉交親筆信，呼籲攜手應對美國關稅。

中國外長王毅星期二應約與英國外長林德偉（David Lammy）通話時，則強調中英有責任維護二戰後形成的國際秩序、以聯合國為核心的國際體系、多邊貿易體制。王毅同日也應約與奧地利新任外長邁因爾賴辛格（Beate Meinl-Reisinger）通話，表示北京也願同歐盟進一步密切高層交往，夯實互信基礎，妥善管控分歧。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向《聯合早報》表示，特朗普對中國商品加徵高額關稅不起效果，無法迫使北京讓步，於是轉向對第三方國家暫緩實施對等關稅90天，以期拉攏這些國家孤立對付中國。中美博弈較量也因此轉向對第三方國家的爭取。

學者：中國手上也有不少牌

吳心伯研判，第三方國家未來一個多月在與白宮談判中勢必面臨巨大壓力，但也會考慮到和中國緊密的經貿利益、來自北京的不少投資等，「我們（中國）手上也有不少牌」。

吳心伯認為，美國在本輪關稅戰中市場國債遭遇重創，目前比中國更急於談判，只要對華調整政策姿態，相信中美溝通仍有轉圜餘地。

學者：多數第三方國家可能靜觀其變

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝則分析稱，中國本周對第三方國家採取攻防兼備的策略，首度發出警告後隔天又通過外交渠道、雙邊通話爭取志同道合的夥伴，凝聚維護貿易體系及反對單邊霸凌行為的共識。

但駱明輝預期，多數第三方國家仍期待中美達成交易並可能靜觀其變，中國聯合第三方國家對抗美國的成功率非常渺茫。