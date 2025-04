關稅戰｜中國將用中東液化石油氣取代美國產品　能源貿易重塑版圖

中美貿易衝突進一步升級後,能源領域開始出現變局。中國原計劃自美國進口的液化石油氣(LPG)訂單被大規模撤回,改由中東國家供應。據彭博社報道,這場「關稅戰」正在重塑全球LPG貿易格局,價格波動與航線變化加劇。由於中國轉向其他供應地,作為美國LPG出口的第二大市場,已令美國能源企業承受實質性打擊。分析認為,中國此舉不僅令美方經濟壓力倍增,也使美國出口商陷入庫存積壓與價格崩跌的兩難。



據《彭博社》4月23日報道,有匿名貿易商透露,多達7艘原定於5月至6月抵達中國的美國LPG運輸船,現已轉向印度和東南亞,而原賣給這些買家的中東LPG將改為供應中國。

報道指出,由於美國對中國商品大幅加徵關稅,中國亦同步祭出反制措施,導致美國LPG、乙烷、液化天然氣和原油對華出口備受關注。中國目前已停止從美國進口液化天然氣,LPG和乙烷市場則被認為將受到最為嚴重的打擊。

根據美國能源信息署資料,中國是繼日本之後的第二大美國LPG買家。中國海關總署則顯示,2024年中國LPG進口總量為3568.21萬噸,其中自美國進口量達1800.77萬噸,佔比超過五成。

另據英國《路透社》21日報道指出,中國石化企業高度依賴美國LPG進行生產,但美國國內因供過於求,如無法將產品出口至中國,將面臨庫存激增與經濟效益受損的壓力。能源分析機構East Daley Analytics的分析師Julian Renton直言:「一定數量的LPG貿易可以被重新定向,但你無法將每天40萬桶的貿易量轉移到其他可以接收的市場。」

航運諮詢機構Drewry預計,LPG航線改變將推高運費,並對本已面臨過剩的超大型液化氣運輸船(VLGC)市場帶來進一步壓力,影響2025至2026年航運收益。從價格來看,中東LPG期貨價格近期每噸比現貨高出30至60美元,遠高於過往水平。類似情況在2018年關稅戰時曾發生,中國從美國進口LPG一度降至幾近零,進口來源迅速轉向中東。

印度阿魯納恰爾邦:A liquefied petroleum gas (LPG) delivery truck drives along India's Tezpur-Tawang highway which runs to the Chinese border, in the northeastern Indian state of Arunachal Pradesh May 29, 2012(Reuters)