關稅戰｜中國將用中東液化石油氣取代美國產品　能源貿易重塑版圖

撰文：鄭寧
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中美貿易衝突進一步升級後，能源領域開始出現變局。中國原計劃自美國進口的液化石油氣（LPG）訂單被大規模撤回，改由中東國家供應。據彭博社報道，這場「關稅戰」正在重塑全球LPG貿易格局，價格波動與航線變化加劇。由於中國轉向其他供應地，作為美國LPG出口的第二大市場，已令美國能源企業承受實質性打擊。分析認為，中國此舉不僅令美方經濟壓力倍增，也使美國出口商陷入庫存積壓與價格崩跌的兩難。

據《彭博社》4月23日報道，有匿名貿易商透露，多達7艘原定於5月至6月抵達中國的美國LPG運輸船，現已轉向印度和東南亞，而原賣給這些買家的中東LPG將改為供應中國。

報道指出，由於美國對中國商品大幅加徵關稅，中國亦同步祭出反制措施，導致美國LPG、乙烷、液化天然氣和原油對華出口備受關注。中國目前已停止從美國進口液化天然氣，LPG和乙烷市場則被認為將受到最為嚴重的打擊。

根據美國能源信息署資料，中國是繼日本之後的第二大美國LPG買家。中國海關總署則顯示，2024年中國LPG進口總量為3568.21萬噸，其中自美國進口量達1800.77萬噸，佔比超過五成。

2024年中國和印度LPG供應來源 （觀察者網引述自彭博社）

另據英國《路透社》21日報道指出，中國石化企業高度依賴美國LPG進行生產，但美國國內因供過於求，如無法將產品出口至中國，將面臨庫存激增與經濟效益受損的壓力。能源分析機構East Daley Analytics的分析師Julian Renton直言：「一定數量的LPG貿易可以被重新定向，但你無法將每天40萬桶的貿易量轉移到其他可以接收的市場。」

航運諮詢機構Drewry預計，LPG航線改變將推高運費，並對本已面臨過剩的超大型液化氣運輸船（VLGC）市場帶來進一步壓力，影響2025至2026年航運收益。從價格來看，中東LPG期貨價格近期每噸比現貨高出30至60美元，遠高於過往水平。類似情況在2018年關稅戰時曾發生，中國從美國進口LPG一度降至幾近零，進口來源迅速轉向中東。

印度阿魯納恰爾邦：A liquefied petroleum gas (LPG) delivery truck drives along India's Tezpur-Tawang highway which runs to the Chinese border, in the northeastern Indian state of Arunachal Pradesh May 29, 2012（Reuters）

卓創資訊分析師吳國棟認為，「美國新一輪關稅可能導致中國從美國進口的LPG再度呈現斷崖式下跌，中國可能尋求美國以外的LPG資源，或者與其他國家進行換貨。」

另一方面，美國能源出口商則面臨內外受壓。Drewry指出，若出口受阻、庫存積壓，將迫使生產商削價求售或限制產量，長期虧損壓力難免。尤其是在市場動盪與經濟預期下修的壓力下，美國總統特朗普日前暗示，關稅或將「大幅下調」，顯示美方在談判中立場或有軟化空間。

有分析指，中方的反制措施已觸動美國底線，「讓美方陷入戰略搖擺」。法國外貿銀行經濟師徐建偉則指出：「只有當一個國家自損程度夠深，它才可能選擇回到談判桌。」

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