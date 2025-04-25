DeepSeek橫空出世引爆AI人才需求　「六小龍」成員全球高薪招賢

今年初，中國人工智能大模型「DeepSeek」橫空出世，引發了全球關注，更令美股大跌。隨之而來的是相關領域人才需求的急劇上升。據央視周五（25日）報道，在春季招聘的首周，人工智能工程師的求職增速位居各職業之首，包括「杭州六小龍」成員在內許多公司甚至開出高薪，全球範圍內尋找合適的人才。



即將舉行的「2025『起跑春天』杭州青年人才交流大會」將吸引800多家企業，並釋放超過2萬個招聘崗位。其中，人工智能算法工程師和機器人控制工程師等新職業的需求明顯增加，並且報酬普遍提高。杭州市人才管理服務中心的趙鈺琦表示，約20%的企業有人工智能相關的崗位需求，這意味著在2萬多個招聘崗位中，超過2000個專為人工智能領域設計。

「2025『起跑春天』杭州青年人才交流大會」將吸引800多家企業，並釋放超過2萬個招聘崗位。（央視）

今年初，杭州出現了六家在新技術領域頗具影響力的「科技新貴」，使得這座城市成為人才的熱點。其中，專注於人形和四足機器人的杭州雲深處科技有限公司，人力資源總監杜軻介紹，春招的重點是技術研發人才，預計招聘規模在三四十個人左右。

另一家致力於空間智能平台的杭州群核信息技術有限公司，計劃招募約30位全球高精尖校園人才，並提供高達百萬的薪酬待遇。該公司的人力資源服務經理江景透露，該計劃發布後不到三天便收到了上百份簡歷。

隨著DeepSeek的興起，人工智能技術需求持續上升，相關專業人才變得愈加搶手。江蘇省一家專注於知識產權和科技創新數據的企業，春節過後迅速接入DeepSeek-R1大模型，旨在搶佔市場先機。然而，該企業在蘇州、上海及新加坡擁有的350人研發團隊，仍面臨底層算法數據工程師嚴重短缺的問題。

隨著DeepSeek的興起，人工智能技術需求持續上升，相關專業人才變得愈加搶手。（央視）

在蘇州，一家對話式人工智能平台企業在春節假期後迅速部署DeepSeek，兩天內便為多家車廠系統上線，提高了智能座艙的人機對話體驗。該公司目前擁有900名員工，近七成為研發人員，但仍無法滿足客戶的需求。

思必馳科技股份有限公司的首席科學家俞凱指出，隨著多語種需求的增加，對相關算法及語言人才的需求也在上升。

此外，另一家專注於機器視覺檢測和智能制造的企業，則在轉向人工智能算法後，顯著提升了工作效率。然而，招募合適的人才仍面臨挑戰，目前只有約50人參與算法研發，與企業需求差距甚遠。

當地政府積極支持。（央視）

為了應對人才短缺，當地政府也在積極支持。蘇州市在今年初發布了《支持人工智能領域人才發展的若干措施》，旨在提升人才引進、培養及激勵等方面的效率。

新技術和新動能正在創造就業新空間，但目前人才培養體系與市場需求之間仍存在結構性矛盾，需建立高效的閉環，以在激烈的人工智能競爭中佔據先機。