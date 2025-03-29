DeepSeek等「六小龍」均出自杭州　如何由電商之都到創新之城？

2025開年以來，以DeepSeek為代表、合稱「六小龍」的6間科技企業吸引了全國乃至世界的目光。六小龍全部出自杭州，這是偶然還是必然？背後又有何原因？



杭州：從電商之都到創新之城

「六小龍」指的是深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、遊戲科學、強腦科技、群核科技、雲深處科技。它們都來自杭州，分別在人工智能（AI）、機械人、遊戲科技、腦機接口和元宇宙等前沿領域處於領先位置。

「深度求索」推出的AI大模型DeepSeek，「花小錢辦大事」，推理能力比肩Open AI 的ChatGPT4.0，推動AI技術普及和應用。

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。（視覺中國/當代中國授權）

「宇樹科技」開發了在春晚上賺足眼球的秧歌舞機械人，其在全球四足機械人市場上的份額已經接近70%。

「遊戲科學」開發了中國首部3A遊戲大作《黑神話 悟空》。

「強腦科技」的腦接口設備可與馬斯克的Neuralink一較高下。

「群核科技」擁有全球最大的可交互三維數據庫，為智能家居和機械人訓練等提供數據支持。

「雲深處科技」開發的四足仿生機械狗，跋山涉水、旋轉跳躍不在話下，已被新加坡國家電網採購，用於隧道巡邏檢查等工作。

這6間創科企業走紅，令杭州這個電商之都又有了新的身份——科技創新之城。

《黑神話 悟空》由杭州企業「遊戲科學」研發，是中國首部3A遊戲大作。（視覺中國/當代中國授權）

杭州創科 「真材實料」的政策支持

為何這6間創科企業不約而同來自杭州？浙江省委宣傳部發布文章指，一個產業強大，依靠的是政府、企業、高校、科研機構等角色各司其職，創新鏈條環環相扣。

在一次城市推介會上，市長姚高員表示杭州拿出「三個真」支持企業，包括：「真材實料」的政策支持，「真金白銀」的發展投入，「真心實意」的服務保障。

首先是「真材實料」的政策支持。浙江省積極布局量子科技、合成生物、腦機接口、未來網絡等產業，政府投入了大量的技術、人才、土地。比如2017年就專門印發「機器人+」行動計劃，成為全國首個提出該政策的省份。

據透露，杭州將打造「科技型中小企業——高新技術企業——新雛鷹企業——科技領軍企業」的階梯培育體系，目標是發展出2,000家以上國家高新技術企業。

杭州強腦科技生產的智能仿生手可檢測佩戴者的神經電和肌肉電信號，從而令佩戴者完成握手等一系列行動。（視覺中國/當代中國授權）

杭州創科 「真金白銀」的發展投入

第二是「真金白銀」的發展投入。為了推動創科發展，2025年杭州將推行第一批145個省「千項萬億」項目，年度計劃投資896億元。這些資金和項目，將加大對人工智能、人形機器人、智能物流、高端裝備等未來產業的支持。

舉例來說，杭州西湖區的藝創小鎮對遊戲科學這種數碼企業，3年內給予最高100%房租補貼或減免。宇樹科技在2017年研發四足機械人時資金鏈斷裂，杭州政府基金注資2,000萬元，並協調浙江大學實驗室共享設備，助其突破電機驅動技術瓶頸。

正如姚高員表示：「財力再緊張，也不能壓減科技投入，讓創新始終成為杭州的城市氣質。」

宇樹科技研發的人形機械人成功完成側空翻，屬全球首例。（網上圖片）

杭州創科 「真心實意」的服務保障

政府在政策和資金支持上發揮重要作用，不過也需要確定邊界，營造開放包容的創新生態。杭州履行「有事就服務，無事不打擾」理念，成就許多科技企業。

2023年世界銀行營商環境報告顯示，杭州合同執行效率指標排名全球第12位，超過矽谷所在地三藩市的第19位，可見政府為企業提供了高效服務。

「雲深處科技」開發的四足仿生機械狗被新加坡國家電網採購，用於隧道巡邏檢查等工作。（網上圖片）

為了吸引人才，杭州在「衣食住行」上推出多項優惠措施，每年引進超過30萬名35歲以下大學生，省內各大院校和本地企業深度綁定，讓名校畢業生不外流。

比如，浙江大學2018年設立全國首個AI本科專業，DeepSeek公司內40%的算法工程師來自該專業。雲深處科技創辦人朱秋國就是浙大教授，其團隊依託浙大機器人研究院，研發周期縮短60%。

經過數年努力，杭州人才凈流入率連續多年位居全國第一，是年輕人創業就業的優選地。

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