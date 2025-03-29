DeepSeek等「六小龍」均出自杭州 如何由電商之都到創新之城？
2025開年以來，以DeepSeek為代表、合稱「六小龍」的6間科技企業吸引了全國乃至世界的目光。六小龍全部出自杭州，這是偶然還是必然？背後又有何原因？
杭州：從電商之都到創新之城
「六小龍」指的是深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、遊戲科學、強腦科技、群核科技、雲深處科技。它們都來自杭州，分別在人工智能（AI）、機械人、遊戲科技、腦機接口和元宇宙等前沿領域處於領先位置。
「深度求索」推出的AI大模型DeepSeek，「花小錢辦大事」，推理能力比肩Open AI 的ChatGPT4.0，推動AI技術普及和應用。
「宇樹科技」開發了在春晚上賺足眼球的秧歌舞機械人，其在全球四足機械人市場上的份額已經接近70%。
「遊戲科學」開發了中國首部3A遊戲大作《黑神話 悟空》。
「強腦科技」的腦接口設備可與馬斯克的Neuralink一較高下。
「群核科技」擁有全球最大的可交互三維數據庫，為智能家居和機械人訓練等提供數據支持。
「雲深處科技」開發的四足仿生機械狗，跋山涉水、旋轉跳躍不在話下，已被新加坡國家電網採購，用於隧道巡邏檢查等工作。
這6間創科企業走紅，令杭州這個電商之都又有了新的身份——科技創新之城。
杭州創科 「真材實料」的政策支持
為何這6間創科企業不約而同來自杭州？浙江省委宣傳部發布文章指，一個產業強大，依靠的是政府、企業、高校、科研機構等角色各司其職，創新鏈條環環相扣。
在一次城市推介會上，市長姚高員表示杭州拿出「三個真」支持企業，包括：「真材實料」的政策支持，「真金白銀」的發展投入，「真心實意」的服務保障。
首先是「真材實料」的政策支持。浙江省積極布局量子科技、合成生物、腦機接口、未來網絡等產業，政府投入了大量的技術、人才、土地。比如2017年就專門印發「機器人+」行動計劃，成為全國首個提出該政策的省份。
據透露，杭州將打造「科技型中小企業——高新技術企業——新雛鷹企業——科技領軍企業」的階梯培育體系，目標是發展出2,000家以上國家高新技術企業。
杭州創科 「真金白銀」的發展投入
第二是「真金白銀」的發展投入。為了推動創科發展，2025年杭州將推行第一批145個省「千項萬億」項目，年度計劃投資896億元。這些資金和項目，將加大對人工智能、人形機器人、智能物流、高端裝備等未來產業的支持。
舉例來說，杭州西湖區的藝創小鎮對遊戲科學這種數碼企業，3年內給予最高100%房租補貼或減免。宇樹科技在2017年研發四足機械人時資金鏈斷裂，杭州政府基金注資2,000萬元，並協調浙江大學實驗室共享設備，助其突破電機驅動技術瓶頸。
正如姚高員表示：「財力再緊張，也不能壓減科技投入，讓創新始終成為杭州的城市氣質。」
杭州創科 「真心實意」的服務保障
政府在政策和資金支持上發揮重要作用，不過也需要確定邊界，營造開放包容的創新生態。杭州履行「有事就服務，無事不打擾」理念，成就許多科技企業。
2023年世界銀行營商環境報告顯示，杭州合同執行效率指標排名全球第12位，超過矽谷所在地三藩市的第19位，可見政府為企業提供了高效服務。
為了吸引人才，杭州在「衣食住行」上推出多項優惠措施，每年引進超過30萬名35歲以下大學生，省內各大院校和本地企業深度綁定，讓名校畢業生不外流。
比如，浙江大學2018年設立全國首個AI本科專業，DeepSeek公司內40%的算法工程師來自該專業。雲深處科技創辦人朱秋國就是浙大教授，其團隊依託浙大機器人研究院，研發周期縮短60%。
經過數年努力，杭州人才凈流入率連續多年位居全國第一，是年輕人創業就業的優選地。
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