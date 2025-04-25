頂尖化學家尚睿將從日本歸國　加盟西湖大學籌建全新實驗室

現年38歲的東京大學化學教授尚睿將於今年歸國，加盟西湖大學。屆時，他將在該校籌建一個全新的實驗室，專注於可持續催化和功能分子領域的研究。



尚睿（右）。（北海道大學）

東京大學官網顯示，尚睿的主要研究領域包括合成有機化學、催化、材料科學及太陽能電池等領域，目前的研究方向為基於可持續催化的有機合成化學以及有機光電功能材料的開發。

據報，尚睿選擇回國，正逢大批科研人才回流中國的熱潮。隨着美國、英國等發達國家縮減科研與高等教育投入，許多研究人員將目光投向中國，將之視為國際學術發展的新熱土，尤其是在化學和材料科學等中國已具備全球領先優勢的領域，歸國科研力量不斷壯大。

尚睿在中國科學技術大學完成本科和博士階段的學習，隨後前往東京大學繼續其學術生涯，師承國際著名有機化學家中村榮一。2020年，他晉升為東京大學副教授，並於去年升任特任教授，主持了多項日本學術振興會（JSPS）和日本學術振興機構（JST）的研究基金項目。

尚睿還率先提出了基於激發態電子給體-受體復合物的光氧化還原催化概念，引入了激發態鈀催化的理念。最近，他設計並開發了一系列價格低廉、易於獲取的光催化劑，用於功能性電子材料的光化學合成。這些研究成果都已發表在國際權威學術期刊《自然》旗艦大子刊《自然-催化》（Nature Catalysis）、《美國化學會志》（the Journal of the American Chemical Society ）和《科學》等（Science）。

西湖大學。（網上圖片）

尚睿和中村榮團隊成功開發了一種新型鐵催化C-H氮雜環化反應的策略，相關研究成果發表在2024年7月9日的《自然-合成》期刊（Nature Synthesis）。

西湖大學於2018年獲批成立，是新中國第一所社會力量舉辦、國家重點支持的新型研究型大學，自成立以來一直致力於成為一所獲得國際認可的大學。

西湖大學首任校長、中國科學院院士施一公曾公開表示，要為國家的人才儲備做出貢獻。據其透露，該校面向全球開展學術人才招聘，最初收到的約五千份申請，其中95%以上來自海外。

根據西湖大學官網信息，該校已從全球範圍內招聘了246名博士生導師，涵蓋理科、工科、生命科學、醫學等領域的頂尖學術人才。