有片｜南京1車輛突然當街爆燃　火光衝天波及其他車

周三（23日），江蘇南京市浦口區濱江榴園小區附近的一條小路上，發生一起車輛爆燃事件。一輛停放在路邊的車輛突然起火，火光衝天，濃煙滾滾，火勢迅速蔓延至周邊其他停放的車輛。雖然消防部門迅速到場撲滅了明火，並未造成人員傷亡，但燒成空殼的車輛畫面，仍引發了廣泛關注。



根據多段網傳影片顯示，事發時該車輛首先冒出濃煙，隨後發出爆炸聲，火勢在短時間內迅速蔓延。消防人員抵達後成功控制了火情，但車輛已經完全損毀。有上載影片的網民稱涉事車輛為比亞迪，但未獲官方證實。

浦口區相關部門表示，事件未導致人員傷亡，具體原因仍需等待消防部門的調查結果。附近商戶透露，事發路段為小區外圍小路，平時車流量不大，但停放車輛較多，造成的財產損失尚不明確。

一輛停放在路邊的車輛突然起火。（影片截圖）

隨後發生爆炸，火勢在短時間內迅速蔓延。（影片截圖）

網友們對此事件反應不一，有人慶幸「無人傷亡是不幸中的萬幸」，也有人質疑事故原因，詢問「車輛自燃還是外力引發？為何會突然爆炸？」一些網友提到近年來頻發的車輛安全問題，如2021年南京沃爾沃充電爆炸事件和2024年小米SU7起火事故，對車企的質量監管和用戶自查意識提出質疑。

專家指出，夏季是車輛自燃事故的高發期，高溫可能導致電路老化、油路泄漏或電池過熱。南京122報警平台數據顯示，僅2024年7月至8月，當地就接到了836起爆胎報警，顯示出車主日常維護的疏忽。新能源車尤其需要警惕電池熱失控的風險，但此次涉事車輛的具體類型尚未公布，如果為燃油車，則可能與機械故障或不當改裝有關。

此外，公眾對事故調查透明度的期待與官方回應的模糊性形成了對比。儘管官方承諾會等待消防的結論，但網友們呼籲公開更多細節，例如涉事車輛的型號、起火點的分析等，以避免類似事故的重演。