小米SU7自撞爆燃3死　公司股價連續兩日大瀉　市值蒸發逾1200億

3月29日晚上，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡，有網傳消息指車輛着火後車門無法打開。



事件在4月1日廣為報道後引發極大關注，在香港上市的小米集團（1810）股價因此連續兩日大跌。按照最新市值計算，小米集團總市值近兩天縮水超1200億港元。



3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

涉事車輛。（南方都市報）

事故現場。（南方都市報）

小米集團股價在4月1日跌5.59%；在4月2日收盤再跌4.19%，股價報44.55港元，成交額近290億港元。按照最新市值計算，小米集團總市值近兩天縮水超1200億港元。

涉事車輛。（南方都市報）

4月1日晚間，針對小米SU7高速碰撞爆燃事故，小米汽車官方發佈《關於大家關心問題的回答》。關於車輛發生事故後為什麼會起火，小米汽車表示：「事故發生後，當地警方隨即抵達現場，全面介入調查事故，目前仍在調查中。基於目前已知情況，我們僅能確定，事故車起火並非部分網傳的『自燃』，推測係猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損導致。我們尚未接觸到事故車輛，目前暫時無法進行進一步的深入分析。」

關於事故後車門是否能打開，小米汽車表示：「我們尚未接觸事故車輛，無法分析事故時車門是否可以打開。目前，就事故時車門是否能夠打開，沒有準確的結論」。

涉事車輛原貌。（網絡圖片）