小米SU7自撞爆燃釀3死　多地高速提醒慎用智能輔助駕駛

小米SU7電動車3月29日在安徽高速公路撼路障起火，3名女大學生死亡。小米公布的數據顯示，涉事車輛事發前使用智能輔助駕駛，事故發生前1-3秒始進入人駕狀態。

《澎湃新聞》報道，在事發地附近不到五分鐘車程處，連續兩個電子警示牌顯示「前方隧道，慎用智能輔助駕駛」的標語。



4月4日，小米SU7電動車撼路障起火的安徽銅陵德上高速池祁段，事發地附近的施工已完成，錐桶、警示牌已撤走。不過，在事發地附近不到五分鐘車程處，連續兩個電子警示牌都輪播著「前方隧道，慎用智能輔助駕駛」的標語。

小米su7自撞爆燃，3名女大學生死亡。在事發地附近，連續兩個電子警示牌顯示「前方隧道，慎用智能輔助駕駛」的標語。（澎湃新聞）

除了涉事路段，安徽、浙江、江蘇等司機亦稱在其他路段也見到類似提醒，如「前方占道施工，關閉輔助駕駛」、 「自動駕駛非萬能，安全駕駛靠自身」等。

另據《南方都市報》報道，4月5日，德上高速池州路段高速大隊工作人員表示，確實有發布相關警示，但只是提示車主最好不要使用智能駕駛，安全是第一位。池州市公安局交警支隊方面稱，「能不用輔助駕駛就盡量不用吧」，按國家規定，在確保自身安全的情況下駕駛車輛。

《揚子晚報》消息，全國不少地區對於智能駕駛上路採取了宣傳提醒和勸告制止。交警部門更發出警示，讓眾車主別把智駕當成開車使用手機的借口。

多地高速提醒慎用輔助駕駛。（微信公眾號＠汽車4s店管理幫手）

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多地高速提醒慎用輔助駕駛。（微信公眾號＠汽車4s店管理幫手）

清華大學汽車系博士張抗抗稱，智能輔助駕駛系統一般具備識別交通標誌的功能，但不能保證每個場景下一定都能識別，光線條件、天氣條件均有不確定性，並不能保證所有場景都能識別，特別是施工路段的臨時限時路牌。

獨立汽車分析師白德表示，無論車企宣傳其智能駕駛有多麽「高階」，其本質還是輔助駕駛，並非自動駕駛、無人駕駛。他直言，駕駛者應該在充分了解車輛的基本性能和智駕能力的前提下，使用智能駕駛等技術提升行車的便捷性和舒適性，而非盲目相信營銷話術，「當自己坐在方向盤前的那一刻起，就要拒絕蒙眼狂奔」。