新一代太空「快遞員」正式亮相　輕舟貨運飛船擬今年首飛

中國新一代太空「快遞員」——輕舟貨運飛船周四（4月24日）正式亮相，其初樣試飛船計劃今年首飛，正樣首飛船計劃於明年具備出廠條件，可執行空間站貨物運輸任務。



輕舟貨運飛船1:1模型。（科技日報）

輕舟貨運飛船1:1模型。（科技日報）

據《科技日報》報道，輕舟貨運飛船由中國科學院微小衛星創新研究院研製，是一款「低成本、高可靠、高應變、高智能」的輕小快捷飛船，也是中國空間站天地貨物運輸體系的重要組成部分，具有運力適中、快速靈活、效益突出的特點，將進一步增強空間站物資補給的安全性可靠性，特別是異構備份能力，為中國空間站在軌安全穩定運行提供堅實保障。

輕舟貨運飛船總設計師、中國科學院微小衛星創新研究院研究員常亮介紹，「輕舟的優勢是個頭小、重量輕，它的重量大概5噸，上行運力達到1.8噸以上，下行運力為2噸。」輕舟貨運飛船的裝載容積約9立方米，貨物艙的體積為27立方米，可搭載航天員生活物資、科學實驗設備、科學載荷等。艙內採取四層貨架模式，共有40個貨格，對於特殊貨物需求，還在貨架上預留了相應接口。

常亮說，「輕舟貨運飛船不僅可以運輸航天員的生活物資、科學實驗設備等常規貨物，還能搭載各種試驗載荷，支持有人或無人參與的空間科學載荷和多種在軌試驗，滿足空間站多樣化的需求，提高了空間站的科研和應用價值。」

輕舟貨運飛船效果圖。（中國科學院微小衛星創新研究院）

輕舟貨運飛船效果圖。（中國科學院微小衛星創新研究院）

輕舟貨運飛船效果圖。（中國科學院微小衛星創新研究院）

值得關注的是，輕舟貨運飛船還引入了商業航天的理念和技術手段。例如，首次採用貨物運輸系統抓總的商業模式，將運載與飛船結合的更緊密，做到系統整體優化設計；引入商業航天理念，推動新思路、新器件、新材料在航天領域的快速叠代與應用，形成良好的經濟和社會效益。

此外，輕舟貨運飛船還計劃通過探索冠名權、搭載IP文化、品牌傳播、科普合作等多種商業模式，與社會各行各業開展創新合作，以形成良好的經濟和社會效益。