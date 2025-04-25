神舟十九號航天員下周二返回地球 東風着陸場各項工作準備就緒
撰文：孫聖然
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神舟二十號載人飛船周四（4月24日）順利發射升空，3名航天員進駐中國太空站，與神舟十九號乘組完成「太空會師」。
據央視報道，按照計劃，神舟十九號航天員乘組將會於下周二（4月29日）返回東風着陸場。周五（4月25日），着陸場區組織所有的搜救力量展開最後一次全系統綜合演練，做好迎接航天員回家的準備。
上午10時許，地面搜救力量指揮車、搜索車、處置車、醫監醫救車等近百台車輛裝備，分多路向待命點集結。下午2時30分，在接到北京中心通報返回艙落點坐標後，空中分隊5架直升機精準降落在返回艙周圍，按程序進行相關處置。
按計劃神舟十九號載人飛船將採用5圈快速返回方案，經歷分離撤離、返回制動、自由滑行、再入大氣層、開傘着陸等幾個階段，整個返回着陸過程將耗時約50分鐘。目前東風着陸場各項工作已經準備就緒，具備執行搜救任務的條件。
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