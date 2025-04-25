神舟十九號航天員下周二返回地球　東風着陸場各項工作準備就緒

神舟二十號載人飛船周四（4月24日）順利發射升空，3名航天員進駐中國太空站，與神舟十九號乘組完成「太空會師」。

據央視報道，按照計劃，神舟十九號航天員乘組將會於下周二（4月29日）返回東風着陸場。周五（4月25日），着陸場區組織所有的搜救力量展開最後一次全系統綜合演練，做好迎接航天員回家的準備。



搭載宋令東、蔡旭哲和王浩澤的神舟十九號飛船，2024年10月30日由長征二號F火箭發射升空。（網上圖片）

王浩澤（右）搭檔蔡旭哲（左）、宋令東（中）執行神舟十九號任務，駐守「天宮」半年。（視覺中國）

神舟二十號乘組和神舟十九號乘組完成「太空會師」。（新華社）

上午10時許，地面搜救力量指揮車、搜索車、處置車、醫監醫救車等近百台車輛裝備，分多路向待命點集結。下午2時30分，在接到北京中心通報返回艙落點坐標後，空中分隊5架直升機精準降落在返回艙周圍，按程序進行相關處置。

按計劃神舟十九號載人飛船將採用5圈快速返回方案，經歷分離撤離、返回制動、自由滑行、再入大氣層、開傘着陸等幾個階段，整個返回着陸過程將耗時約50分鐘。目前東風着陸場各項工作已經準備就緒，具備執行搜救任務的條件。