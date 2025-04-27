山東艦下水8周年　本月二度遠航太平洋後南返　引日菲密切監視

中國航母山東艦繼續在太平洋方向快進快出。根據日本防衛省統合幕僚監部發布的消息，4月25號，中國海軍山東艦航母戰鬥群返回南海。從日本公布的路線來看，山東艦通過巴布延海峽返回南海，日本佐世保基地第一護衛群襯雨級驅逐艦有明號（DD-109）參與了跟蹤監視。



日本海上自衛隊觀測到山東艦航母戰鬥群包括055型導彈驅逐艦延安艦、鹹陽艦，052D型驅逐艦湛江艦，054A型護衛艦衡水艦。從4月23日到4月25日，日本海上自衛隊記錄到山東艦進行了70架次殲15艦載戰鬥機起降和60架次艦載直升機起降，共計130架次。

日本海自公布了中國山東艦和延安艦的照片，其中延安艦疑似負責攔截日本跟蹤艦艇。

此前4月23日，日本防衛省統合幕僚監部發布通報稱，當天上午11時許（北京時間上午10時許），海上自衛隊當天於宮古島以南約790千米處的海域，即菲律賓呂宋島以東的太平洋面上，確認到了由山東號航母以及1艘055型導彈驅逐艦延安艦組成的艦艇編隊正在航行。

另據菲律賓《每日論壇報》（Daily Tribune）在社交媒體上的推文顯示，菲律賓軍方聲稱，4月22日「在巴布延島西南約2.23海里處」的一架飛機，拍攝到了正在航行的中國海軍山東號航母，同日還發現了一艘舷號為797的815A型電子偵察船，菲方拍攝到的是此次進入太平洋的山東艦正在向東穿越當中的巴林塘海峽或巴布延海峽。

這是本月以來山東艦第二次通過島鏈進入太平洋活動，也是山東艦今年以來第二次遠海航行，此前日本統幕曾在本月1日至2日發表通報，稱觀測到山東艦1-2日期間曾在巴士海峽以東的太平洋面上活動並起降艦載機。

另據美國DVID網站公布的照片顯示，美國海軍「尼米茲」號（CVN-68）航母打擊群目前在菲律賓海第七艦隊的作戰區域按計劃進行部署，這其第22次也是最後一次的作戰部署。

值得一提的是，今年4月26日是國產航母山東艦下水8周年。

本文轉載自《觀察者網》

